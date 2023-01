Kræftramt stjerne øjner comeback

Borussia Dortmund-angriberen Sébastien Haller er tilbage på træningsbanen for den tyske klub, efter at han er blevet behandlet og opereret for testikelkræft.

Det oplyser nyhedsbureauet Reuters.

Den ivorianske angriber arbejder på at blive klar til Dortmunds første bundesligakamp i 2023 den 22. januar.

- Selvfølgelig er alt muligt. Jeg har ingen restriktioner i mit sind. De eneste, som kan give mig restriktioner, er træneren og lægestaben. Jeg vil gøre mit bedste for at være spilleklar den 22., siger Haller ifølge Reuters.

28-årige Haller skiftede til Dortmund fra hollandske Ajax Amsterdam sidste sommer, men blev under en træningslejr før sæsonens start diagnosticeret med kræftsygdommen.

Haller har været væk fra grønsværen lige siden. Derfor har han endnu sin bundesligadebut til gode. Og han er glad for endelig at være tilbage på træningsbanen.

- Selvfølgelig har det været seks hårde måneder. Naturligvis er jeg glad for at være her med holdet og kunne spille i det gode vejr og i disse omgivelser, siger Haller.

Haller skiftede til Dortmund efter 18 fantastiske måneder i Ajax, hvor ivorianeren scorede 47 mål i 66 kampe.

11 af de mål blev scoret i Champions League-sæsonen 2021/22. Det var nok til en tredjeplads på turneringens topscorerliste - og to stemmer i kampen om Ballon d'Or-trofæet.

Dortmund købte Haller for 230,5 millioner kroner.

Dortmund møder Augsburg i klubbens første ligakamp i 2023. I tabellen ligger klubben nummer seks - ni point bag Bundesligaens førerhold, Bayern München.