Kroatien afværger chokstart

Kroatiens viceverdensmestre viste søndag lovende takter, da holdet slog Canada 4-1 ved VM.

Alphonso Davies scorede efter kun 68 sekunder Canadas første VM-mål nogensinde, men Kroatien var i perioder fremragende og scorede alle fire mål i åbent spil.

Canada har med nederlaget udspillet sin rolle ved VM i forhold til at gå videre fra gruppespillet. Dog mangler stadig en kamp mod Marokko torsdag.

Kroatien topper efter sejren gruppe F med fire point og en bedre målscore end Marokko, der også har fire point. Belgien har tre point, inden holdet torsdag brager sammen med Kroatien.

Canada fik en drømmestart på opgøret, da Bayern München-profilen Alphonso Davies efter 68 sekunder pandede Tajon Buchanans præcise indlæg fra højre i nettet.

Det var en klar oprejsning for Davies, der brændte et straffespark i første gruppekamp, og en historisk scoring. Det var således Canadas første scoring nogensinde ved en VM-slutrunde efter tre målløse optrædener i 1986 og 0-1 mod Belgien onsdag.

Træfferen faldt kuriøst nok, kun godt ti minutter efter at Canadas bedste tennisspillere havde sikret sig nationens første triumf i landsholdsturneringen Davis Cup efter finalesejr over Australien i spanske Málaga.

Ligesom mod Belgien gik Canada uimponeret til værks mod de forsvarende viceverdensmestre i en generelt livlig og afvekslende indledning, men modsat de canadiske tennisstjerner kunne fodboldspillerne ikke gøre arbejdet færdigt.

Efter godt 25 minutter trillede Andrej Kramaric bolden i nettet efter godt kroatisk spil, men scoringen blev korrekt underkendt for en offside i opspillet.

Hoffenheim-angriberen skulle dog ikke vente mere end ti minutter, inden han jublede over et godkendt mål. Efter en stærk kroatisk periode blev canadierne spillet tynde, og Kramaric lynede fra en spids vinkel efter oplæg af Ivan Perisic.

Kombinationerne flød igen lige før pausen, og på forarbejde af forsvarsspilleren Josip Juranovic huggede angriberen Marko Livaja fladt Kroatien på 2-1.

Canada knoklede optimistisk på fra anden halvlegs start, men efter 70 minutter blev luften taget ud af nordamerikanerne.

Kramaric, der havde brændt en stor chance i anden halvleg, lynede for anden gang i kamp på oplæg af Perisic.

Canada satsede alt til sidst, og det gav plads til indskiftede Lovro Majer, der lukkede ballet efter et kontraangreb.

