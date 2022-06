Kroatisk landstræner roser Danmark: De er brandvarme

Det danske landshold rider i øjeblikket på en bølge af succes efter sejre i de to første kampe af årets Nations League-gruppespil.

Fredag aften skal Kasper Hjulmand og hans rød-hvide mandskab forsøge at fortsætte succesen, når Luka Modrić og det kroatiske landshold besøger Parken.

De sejrsrige danske præstationer er ikke gået ubemærket hen på det kroatiske landshold, der forud kampen udtrykker stor respekt for det danske kollektiv.

- Vi kommer til at møde nogle stærke gutter, som er godt organiseret og fungerer fantastisk som kollektiv, siger den kroatiske landstræner Zlatko Dalić på et pressemøde.

Han ser Christian Eriksen som omdrejningspunktet på det danske landshold, men fremhæver Kasper Schmeichel som et anker på holdet på grund af sikkerheden i hans spil.

Dalić understreger, at han ikke har haft øje for enkelte spillere på det danske landshold, da han ser kollektivet som danskernes største styrke.

Artiklen fortsætter under billedet..

Andreas Christensen underholder. Foto: Lars Poulsen

Danmark og Kroatien mødtes senest ved VM i 2018, hvor kroaterne i ottendedelsfinalen trak det længste strå med en sejr efter straffesparkskonkurrence.

Siden dengang er der løbet masser af vand i åen hos de gæstende kroatere, der har skiftet omkring halvdelen af landsholdet ud.

- Vi har fået en del flere yngre kræfter på holdet, der rummer masser af talent, siger målmand Dominik Livaković, som ser frem til en svær kamp.

- Det bliver en svær kamp. De er dygtige, har en virkelig stærk defensiv, men kan også spille fremad i banen.

Den kroatiske landstræner bifalder danskernes kontinuitet og gode form.

- De har spillet god fodbold over en længere periode og har et brandvarmt hold, siger Zlatko Dalić, som understreger, at han har stor tiltro til sit hold trods en skidt start på Nations League-gruppespillet.

- Vi har ikke sat os selv i samme gode situation, som Danmark har. Men trods det synes jeg ikke, at det mindsker vores chancer i morgen, siger han og tilføjer.

- Vi ser ligeledes os selv som et stærkt hold, og jeg ønsker ikke at kalde nogen bedre end os. Man skal huske på, at vi blev nummer to ved seneste VM.

Til spørgsmålet om, hvordan han ser styrkeforholdet mellem Kroatien og Danmark, svarer han med et smil.

- Det finder vi ud af i morgen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------