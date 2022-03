Kryptisk svar: - Jeg ved det ikke

Manchester United kan se frem til at have Cristiano Ronaldo klar til lørdagens topmøde med Tottenham.

Det oplyser klubbens manager Ralf Rangnick på fredagens pressemøde forud for kampen.

Ronaldo var ikke med, da United i sidste weekend tabte med 1-4 til lokalrivalerne fra Manchester City. Ifølge Rangnick skyldtes det en hofteskade.

- Han har trænet godt ligesom resten af holdet. Så jeg tænker, at han er klar til lørdag, siger Ralf Rangnick om Ronaldo.

Den portugisiske superstjerne har siden årsskiftet kæmpet med at finde netmaskerne, hvilket kun er lykkedes ham en enkelt gang i de seneste ti kampe.

Engelske medier har spekuleret i, at Ronaldo ikke var med mod Manchester City, fordi han var utilfreds med, at han ikke skulle starte inde.

Derfor blev tyskeren spurgt, om angriberen er glad i Manchester United.

- Det ved jeg ikke. Jeg har ikke spurgt ham, om han er glad i Manchester og i klubben, lød det kryptiske svar fra Rangnick.

- For mig er det vigtigt at han er klar igen og at han vendte tilbage til træningen i går.

Artiklen fortsætter under billedet..

Cristiano Ronaldo har ikke blomstret i Manchester United, siden Ralf Rangnick tog over. Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

Ud over Cristiano Ronaldo melder den tyske træner også angriberen Edinson Cavani klar til kamp.

Den engelske landsholdsback Luke Shaw bliver derimod ikke klar til opgøret mod top-4-konkurrenterne Tottenham. Han er nemlig testet positiv for corona. Skotten Scott McTominay er tvivlsom forud for kampen.

Manchester United tager lørdag imod Tottenham på Old Trafford, hvor tre vigtige point er på spil i kampen om fjerdepladsen, der giver kvalifikation til næste sæsons Champions League.

United ligger nummer fem med 47 point efter 28 kampe, mens Tottenham er placeret på syvendepladsen med 45 point for 26 kampe.

De to hold har henholdsvis et og tre point op til Arsenal, som er nummer fire og kun har spillet 25 kampe.