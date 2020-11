Kvindeligaen sættes på pause efter nordjysk nedlukning

Kvindeligaen i fodbold suspenderes efter coronanedlukningen af Nordjylland, som statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte torsdag.

Resten af turneringen rykkes til foråret, oplyser chefen for Kvindeligaen, Nicolai Kaas.

- Vi har valgt at udsætte de sidste to runder af Kvindeligaen, fordi vi mener, at det er den mest sportsligt korrekte måde at gøre det på, forklarer Kaas.

De to sidste runder af grundspillet samt det efterfølgende slutspil vil i stedet efter planen blive afviklet til foråret inden starten af sæsonen 2021/2022.

- Det er egentlig meget simpelt. Det er bare at flytte de to runder, vi skulle have spillet nu, til foråret, inden vi alligevel skulle spille slutspil, forklarer han.

Både Fortuna Hjørring og FC Thy fra Kvindeligaen holder til i de kommuner, hvor folk ikke længere må krydse kommunegrænser som følge af bestræbelserne på at inddæmme smitten med det muterede coronavirus.

Begge klubber skulle have været i aktion lørdag.

Fortuna Hjørring er forsvarende mestre og med 11 DM-titler gennem tiden den næstmest vindende klub på kvindesiden i Danmark. Kun Brøndby med 12 titler har vundet flere.

Klubben fra Hjørring indtager tredjepladsen i grundspillet efter 12 runder med blot et enkelt point op til HB Køge og Brøndby i spidsen af rækken. FC Thy ligger nummer seks med 13 point blandt de otte klubber.

Det er endnu uvist, om også pokalturneringen udsættes.

- Den kigger vi på lige nu. Det er næste ting, vi skal have styr på, oplyser Nicolai Kaas.

Efter planen skulle der også stadig spilles pokalfodbold på denne side af nytår, men de kampe risikerer altså også at blive flyttet til foråret.