Læge: Flere hjertestop kan forhindres

Flere elitesportsudøvere i Sverige dør unødvendigt, fordi de ikke bliver screenet for skjulte hjertefejl.

Det mener den svenske hjertelæge Anders Englund.

Risikoen for at dø af et hjertestop er ifølge hjertelægen to til tre gange større for elitesportsudøvere end normalbefolkningen.

- Det drejer sig om aktive idrætsudøvere mellem 16 og 35 år. Flere af de her dødsfald kunne undgås, hvis de havde fået kontrolleret hjertet.

- Det er en katastrofe for unge og deres nærmeste, som bliver påvirket, fordi idrætten ikke har været bedre til at rejse det her spørgsmål, siger Anders England til nyhedsbureauet TT.

Hjertelægen, der er direktør hos en hjerteklinik i Stockholm og er tilknyttet Karolinska Instituttet, fortæller, at hjertestop hvert år koster 1-3 per 100.000 indbyggere i Sverige livet.

Riksidrottsförbundet, der svarer til Danmarks Idrætsforbund i Sverige, har siden 2018 anbefalet, at elitesportsudøvere bliver screenet for skjulte hjertefejl. Men anbefalingen bliver ikke efterlevet, hvilket lederen for Riksidrottsförbundet erkender.

- Vi skal forsøge at skabe en dialog med specialforbundene, så vi får lagt yderligere på, sider leder Björn Ericsson til TT.

- Det er en billig livsforsikring, hvis det fungerer. Og anbefalingen har ikke fungeret, som vi havde tænkt den, da den kom i 2018. Det er noget, vi må arbejde videre med, siger han.

Sidste sommer blev den danske fodboldstjerne Christian Eriksen ramt af hjertestop under Danmarks EM-åbningskamp mod Finland i Parken.

Eriksen blev genoplivet på græsset, og har sidenhen fået indopereret en hjertestarter, hvilket var medvirkende til, at han i begyndelsen af 2022 kunne genoptage karrieren.