Læge: Maradona kan snart udskrives efter hjerneoperation

Fodboldlegenden Diego Maradona er snart frisk nok til at forlade hospitalet i Olivos nord for Buenos Aires, hvor han i sidste uge blev opereret for en blodprop i hjernen.

Argentineren oplevede komplikationer i dagene efter operationen. Men ifølge hans personlige læge, Leopoldo Luque, er han så meget i bedring, at han kan udskrives en af de kommende dage.

- Diego ønsker at tage hjem, og vi vurderer hans udskrivning, som kan blive i morgen (tirsdag, red.) eller onsdag, sagde Leopoldo Luque mandag lokal tid ifølge Reuters.

Maradona blev opereret tirsdag i sidste uge og måtte efterfølgende blive på hospitalet hen over weekenden. Han havde symptomer, som lægerne ifølge flere medier tilskriver alkoholabstinenser.

Det er endnu uklart, hvornår han kan vende tilbage til sit job som cheftræner for klubben Gimnasia, der spiller i den bedste argentinske række.

Den tidligere fodboldstjerne fyldte 60 år 30. oktober og regnes som en af verdens bedste spillere nogensinde.

Han er fortsat et enormt navn i sit hjemland, og fremmødte fans har hængt hilsner og støttebannere op uden for hospitalet, hvor han er blevet behandlet.