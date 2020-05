Landsholdet får fysisk træner med fortid i FC Barcelona

Det danske herrelandshold i fodbold får tilknyttet en fysisk træner med en fortid i storklubben FC Barcelona.

Det drejer sig om den 36-årige spanier Ismael Camenforte Lopez, der senest har været fysisk træner i den amerikanske MLS-klub New York City FC. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

Landstræner Kasper Hjulmand ser frem til at få spanieren ind i sin stab.

- Ismael har en god baggrund og har været ansat nogle interessante steder, der gør ham til en kapacitet for os at hente, siger Kasper Hjulmand til DBU's hjemmeside.

Det har været afgørende for landstræneren at finde en fysisk træner, som også har en stor forståelse for de taktiske elementer af fodboldspillet. Det har Hjulmand fundet i Lopez.

- Han kender til den integrerede model, hvor det handler om for den fysiske træner at have det rigtige mindset, så det fysiske aspekt af spillernes træning bliver integreret naturligt i den øvrige træning i forhold til taktik og andre elementer. Det er vigtigt for mig, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren har blandt andre fået den nye fysiske træner anbefalet af U21-landstræner Albert Capellas, der også har en fortid i Barcelona.

På grund af coronapandemien vil der i de næste mange måneder være et ekstra pres på fodboldkalenderen med flere kampe end vanligt.

Derfor skal den fysiske træner også indgå i et tæt samarbejde med landsholdsspillernes klubber.

- Ismael skal i samarbejde med vores sundhedsstab have fokus på load management, hvor det handler om, at vi i tæt samarbejde med klubberne udveksler mere data om spillerne, så vi ved mere og kan aflevere dem tilbage til klubberne i god stand, siger Hjulmand.

- Vores fokus er, at spillerne skal kunne toppe på de rigtige tidspunkter, og vi skal vide meget mere om, hvordan de står før og efter landsholdssamlinger.

Ud over Barcelona og New York har Ismael Camenforte Lopez været tilknyttet det rumænske og catalanske landshold.

Fredag blev det annonceret, at Ebbe Sand skal være angrebstræner på landsholdet. Lars Høgh fortsætter desuden som målmandstræner.