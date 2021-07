1000 på spil: Det bliver ikke kønt

Om det er varmen eller spændingen forud for aftenens semifinale mellem Italien og Spanien, der fik væltet betting-ekspert Steffen Dam i poolen, er ikke til at sige.

Men én ting er sikkert, hvis man spørger de tre '1000 på spil'-deltagere; kampen bliver dramatisk. Både når det gælder målscoren og spillestilen.

- Italienerne leverede en opvisning i tidsudtræk, drama, rulle rundt, og så videre, i de døende minutter mod Belgien, siger Benjamin Leander.

- Jeg tror ikke, det her bliver så kønt, siger han og spiller på, at dommeren på have kortene frem.

Se Steffen Dams uheld og flere bud på gode odds til aftenens semifinale i videoen øverst.

Har du problemer med spil, kan du få hjælp af spillemyndigheden her.

Benjamin Leander Benjamin Leander fra SpilXperten er tidligere dommer på divisionsniveau og i dag én af Danmarks dygtigste sports-bettere, der har vundet flere millioner på spil.

Steffen Dam Steffen Dam er ekspert hos fodbold-podcasten Monetos og har lige som Leander vundet en millionen på tips 13. Han er tidligere mangeårig sportsjournalist på BT.