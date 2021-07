19 tilskadekomne betjente under EM-finale

I alt er 49 personer blevet anholdt under søndagens EM-finale mellem Italien og England.

Samtidig er 19 betjente kommet til skade, da de forsøgte at holde styr på folkemasserne i forbindelse med opgøret på Wembley Stadion, der endte med en italiensk sejr efter straffesparkskonkurrence.

Sammenstødene mellem fans og betjentene skete både på stadion og ude foran.

- Vi har foretaget 49 anholdelser i løbet af dagen for en række lovovertrædelser. Vi vil have betjente stående klar hele natten, skriver politiet i London på Twitter natten til mandag.

Omkring to timer inden kampen blev fløjet i gang, stormede flere fodboldfans ind på Wembley, hvor de kolliderede med flere betjente og sikkerhedsvagter.

Der er eller har været personer til stede på Wembley til EM-finalen, som ikke har billet til kampen. Foto: Facundo Arrizabalaga/Reuters

Flere personer lykkedes ifølge sikkerhedsmyndighederne med at trænge ind på den engelske nationalarena uden at have billet til finalebraget.

Vidner fortæller til Reuters, hvordan flere sikkerhedsvagter blev angrebet, inden der efter 20 minutter kom ro på ved indgangene til stadion.

Det er uvist, om personerne uden billetter er blandt de anholdte.

På sociale medier florerer adskillige videoer, der angiveligt viser personer, som vælter eller stormer sikkerhedsbarrierer. Både for at komme ind på Wembleys område og for at komme ind på selve stadion.

Det er uvist, hvor mange der kom ind på Wembley uden at have billet. Sikkerhedsmyndighederne meldte selv om en lille gruppe af folk, som man arbejdede på at få fjernet igen.

Wembleys sikkerhedsmedarbejdere har ifølge politiet bekræftet, at der ikke var nogen tegn på sikkerhedsbrud i forbindelse med personerne uden billet, der kom ind på stadionet.

Det Engelske Fodboldforbund kalder personernes indtrængen for 'helt uacceptabelt'.