2. divisionsklub bekræfter: Topscorer udtaget til landsholdet

Mens DBU fortsat venter med at offentliggøre den trup, der skal repræsentere Danmark i venskabskampen onsdag mod Slovakiet, har 2. divisionsklubben Avarta fra hovedstadsområdet bekræftet, at to spillere fra klubben rejser mod Bratislava tirsdag.

Overfor DR Sporten bekræfter Christian Offenberg selv, at han er udtaget.

Dermed er der for første gang sat navn på en af de 23 spillere, der skal optræde i den besynderlige kamp.

- Klubben vælger at støtte op om spillernes beslutning om at spille med i landskampen, fordi de gør det for dansk fodbold. Hvis Danmark ikke deltager i kampene, kan vi få sanktioner, som betyder, at vi ikke kommer med i slutrunden, siger sportschef i Avarta, Benny Nielsen, til DR.

Christian Offenberg er 30 år og aktuelt topscorer i 2. division med fem mål, til trods for Avartas næstsidsteplads i 2. divisions gruppe 2.

Så sent som lørdag scorede han tre gange i udekampen mod Marienlyst.

Christian Offenberg er ny mand på landsholdet. Det kan vi vist roligt konstatere. Foto: Avarta

Den anden spiller er i følge Ekstra Bladets oplysninger den unge målmand, Morten Bank.

Uanset hvem det er, glæder det dog nok i B1908, der i aften møder netop Avarta i DBU Pokalen.

Tidligere på tirsdagen kunne Ekstra Bladet fortælle, at der fortrinsvis bliver tale om futsal-spillere, der er blandt de 23 spillere, der samles for at drage til Slovakiet.

