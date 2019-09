2. divisionsspiller på landsholdet: - Surrealistisk!

Karrieren tog pludselig fart for Magnus Krogh Hansen, der på få år gik fra at bo hjemme på Bornholm til at få debut for U19-landsholdet.

- Det er gået enormt hurtigt. Fra lige pludselig at skulle træne med landsholdet og så til at blive kastet i ilden, siger Hansen til Ekstra Bladet.

- Men det var sgu en fed oplevelse! Det er noget, jeg sent kommer til at glemme, tilføjer han.

Den hurtige udvikling skyldes i høj grad de muligheder, der er i B93, hvor Magnus Krogh Hansen spiller.

Alligevel er hele forløbet kommet bag på den 18-årige bornholmer.

- Det er helt surrealistisk. Jeg havde ikke regnet med, at de kiggede med i 2. division, når nu de ellers vælger spillere, der har spillet europæisk fodbold og Superliga, siger han.

Han lægger vægt på, at ungdomsarbejdet i klubben har banet vejen til landsholdet for ham.

2. divisionsklubben har nemlig givet Hansen godt med spilletid på førsteholdet.

- Det er noget af det, der har gjort, at jeg er blevet her i klubben. Her er nåleøjet ikke lige så lille som i Superligaen, siger han.

Magnus Krogh Hansen er ydmyg om sin fremtid, men er ikke bange for at have lidt ambitioner. Foto: Lars Poulsen/POLFOTO

Svært at forlade familien

Magnus Krogh Hansen tog på Københavns Idrætsefterskole, hvor han gik i 9. og 10. klasse.

Det betød samtidig et farvel til Bornholm.

- I starten var det svært at forlade mor og far og stå på egne ben. Men med tiden har det bare givet mig hår på brystet, fortæller han.

- Jeg har haft en del tid, hvor jeg har siddet alene og tænkt på en masse ting. Men jeg har min træning, og det har været en god måde at håndtere det hele.

Til gengæld har Hansen lært, hvordan man håndterer det at tilpasse sig nye omgivelser. På den måde måde er han fortrøstningsfuld ved tanken om at tage endnu et skridt videre i sin karriere nu, hvor han ved, at han kan tilvænne sig noget nyt.

I 9. klasse forlod han Bornholm og siden har han boet på Sjælland. Det har givet ham blod på tanden og mod på at prøve nye udfordringer. Foto: Lars Poulsen

Ambitioner om udlandet

I første omgang er det Magnus Krogh Hansens drøm at kunne leve af at spille fodbold.

- Jeg vil gerne til udlandet og spille. Det tror jeg, mange unge drømmer om, fortæller han.

- Men jeg har det også sådan, at man skal tage det skridt for skridt. Måske ikke sigte så langt ude, men i stedet sige 'Okay, så er det 1. division eller Superligaen i første omgang'.

Bornholmeren er dog påpasselig i forhold til landsholdsdrømmen.

En udtagelse er ikke nødvendigvis ensbetydende med en fremtid for A-landsholdet. Og det ved Hansen.

Også selvom det blev til spilletid i begge kampe ved den seneste samling for U19-landsholdet.

Endda med en scoring i straffesparkskonkurrencen mod Wales.

- Man skal sgu huske at være ydmyg og arbejde hårdt. Det er det, man kommer længst med, siger han.

Magnus Krogh Hansen spiller på den offensive midtbane. Han fremhæver selv sit blik for sine medspillere og sin evne til at kreere chancer.

5 fakta om Magnus Krogh Hansen - Har spillet to kampe for U19-landsholdet, mod Wales og Sverige, som begge var venskabskampe. - I debuten 6. september 2019 mod Wales var han kølig og scorede i straffesparkskonkurrencen, som Danmark vandt. - Har spillet i alle B93's kampe i denne sæson, pånær de to seneste, hvor han var af sted med U19-landsholdet. - Sammenlagt er det blevet til 23 kampe for B93, hvor udbyttet er blevet til to mål og fire oplæg. - I U19-rækkerne på klubplan har han scoret hele 19 mål i 16 kampe for B93's U19-hold.

