20 år efter flugt: - Jeg tager chancen

To årtier efter at have forladt et krigsplaget Afghanistan med sin familie vender den danske landsholdsspiller Nadia Nadim for første gang hjem, hvor hun er født.

- Jeg ved ikke, om det nogensinde bliver sikkert, men jeg tager chancen, siger Nadim i et interview med Associated Press.

Den 31-årige fodboldstjerne planlægger således sin første retur til Afghanistan, hvor hun vil inspirere piger til at forfølge fodbolddrømmen.

- Jeg ønsker at give børnene det budskab, at alt er muligt, og så vil jeg fortælle dem, at det ikke er forkert, hvad de gør, siger Nadim.

- Det er ikke en synd at spille fodbold. Du gør ikke noget galt. Det er en noget, der gør dig glad, siger Nadim.

Nadia Nadim vender hjem for at inspirere pigerne i Afghanistan. Foto: Patrick Post/AP

Da Taliban i 1996 tog kontrol over landet, blev det forbudt for piger at gå i skole.

- Det var hårdt at vokse op i et land, hvor der var krig, og hvor piger ikke havde lov til noget som helst, siger Nadim.

Hendes far blev dræbt, og i 2000 tog hun med resten af familien via Pakistan til Italien og smuglede sig videre til Danmark.

I 2009 kom hun på det danske landshold og siden har fodbolden ført hende til storklubber som Manchester City, Portland Thorns og nu Paris SG.

