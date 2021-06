29 år siden: EM-helte tror på magisk sommer

Er du i EM-mode og er du i gang med fest-forberedelserne frem mod BRAGET lørdag aften? Pynter du op til den store guldmedalje? Bager du waleskringle eller andet EM-relateret, så vil vi her på Ekstra Bladet gerne være med på sidelinjen.

Efter storsejren over Rusland i mandags hang danske fans i vejskilte og sad på statuer i København, mens næsten alle biler kørte rundt med hornet i bund.

De glade sommerbilleder sender minderne tilbage til 1992, da landsholdet vandt EM-guld. Lørdag er det præcis 29 år siden, at John 'Faxe' ramte den 'lige i røven', Flemming Povlsen ikke kunne holde tårerne tilbage, og anfører Lars Olsen kunne løfte trofæet.

Der er stor tiltro til de nuværende landshold fra '92-heltene. Foto: Lars Poulsen

Danmark kan tage et skridt i retningen mod samme triumf ved at slå Wales i ottendedelsfinalen. Flere af EM-heltene tror på en ny, magisk sommer, og så må tiden vise, hvor langt de nuværende landsholdsstjerner kan nå.

- Med den måde, vi slutter af på i gruppespillet, så tror jeg spillerne har det, ligesom vi havde det i '92 med Frankrig-kampen. Vi fik kolossal stor selvtillid, og det tror jeg også spillerne har fået, så vi har gode chancer mod Wales, siger EM-helt John 'Faxe.

- Spillerne kan tage selvtilliden med til de afgørende playoff-kampe, og så kan Danmark blive en farlig outsider til at gå meget langt.

- Det har været fedt at være en del af det på en anden måde, også fordi hele Danmark føler, at det er deres hold.

Kan det nuværende landshold gentage dansk sportshistories største bedrift? Foto: Lars Poulsen

Minder om 'Faxes' finalemål

'Faxe' scorede det første mål mod Tyskland i finalen, hvor han med egne hold ramte bolden 'lige i røven'. Mod Rusland scorede Andreas Christensen et lignende mål og sagde efterfølgende, at den fik 'en over nakken'.

- Jeg har set nogle billeder, hvor vi har meget ens kropsstilling, når vi rammer den. Jeg sad lige ude foran, hvor han scorede, så det var fantastisk. Jeg har store forventninger til Andreas Christensen, og han har indfriet dem tusinde procent.

- Sammenligningen med mit mål er, at Andreas Christensen jo heller ikke er kendt for at lave mål. Det var jeg heller ikke, selvom jeg fik mange flere forsøg. Jeg synes, det var fedt, at der dukkede en op, man ikke forventede skulle score, og så det mål...

Chelsea-stjernens langskudsscoring drager paralleller til 'Faxes' finalemål. Foto: Lars Poulsen

Guld igen?

Den danske anfører fra '92-slutrunden, Lars Olsen, tror også på, at Danmark kan nå langt. Til spørgsmålet, om Danmark kan gentage successen for 29 år siden, er tiltroen til landstræner Kasper Hjulmands mandskab stor.

- Ja, hvorfor ikke? Sådan vil jeg sige det, men der er selvfølgelig altid et 'men'. Lodtrækningen har gjort, at de er kommet i den bedre halvdel, men derfor ligger der svære kampe forud, og Wales er ikke en walkover, men det er en kamp, som jeg tror, de fleste danskere forventer, at vi vinder.

- Selvfølgelig tror man på det, når turneringen går i gang. Det gjorde vi også dengang, selvom nogle sagde, vi havde badebukser med. Det passede ikke. Men man kan mærke at selvtilliden og troen, på at man kan gøre det, bliver større og større. Det synes jeg også, at man kan mærke på holdet i dag.

Ekstra Bladet har inden Wales-kampen talt med flere af heltene fra 1992.