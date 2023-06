3-3 i kamp nummer 1000

Det tyske fodboldlandshold fejrede mandag et stort jubilæum, da man i Bremen spillede landskamp nummer 1000 i historien.

Jubilæumskampen mod Ukraine blev alt andet end flot, men tyskerne fik på to sene mål reddet 3-3 efter ellers at have leveret en fejlfyldt indsats.

Ukraine var særligt udvalgt som modstander for at 'sende et klart signal for fred og international forståelse og mod krig og ødelæggelse', havde det tyske forbund proklameret, da venskabskampen blev offentliggjort.

Det ukrainske folk har haft det svært, siden Rusland for over et år siden invaderede landet, men det var næppe planen, at de tyske spillere skulle være så gæstfri på banen, som tilfældet var mandag.

Alt gik planmæssigt fra start for jubilarerne. Efter at have brændt en kæmpechance efter få minutter bragte Niclas Füllkrug, der til dagligt spiller for Werder Bremen, tyskerne i front efter seks minutter.

Han rettede heldigt Marius Wolfs afslutning af, men derfra var der ikke meget held tilbage for hjemmeholdet.

Første gang Ukraine kom afsted i en kontra mod tyskerne, blev Viktor Tsyhankov spillet fri til scoring efter 18 minutter. Hele angrebet startede med en sjusket fejlaflevering af Julian Brandt.

Mindre end fem minutter senere var den gal igen i den tyske defensiv. Nok et boldtab endte hos Chelseas Mykhaylo Mudryk i feltet. Han afsluttede elendigt, men bolden ramte Antonio Rüdiger og fortsatte i mål.

Tyskerne havde meget svært ved at kreere noget, og efter pausen blev ondt til værre.

En skidt tilbagelægning til bageste mand Matthias Ginter blev behandlet lige så ringe af stopperen. Artem Dovbyk snuppede den og satte Tsyhankov op til en let 3-1-scoring.

Det lignede en af de dage, hvor intet ville lykkes for Hansi Flicks tropper, men en indskiftning af Kai Havertz blev afgørende for, at Tyskland fik reddet lidt af æren.

Chelsea-spilleren udnyttede en blunder i Ukraines forsvar syv minutter før tid, og på tærsklen til tillægstiden tilkæmpede han sig et straffespark.

Det satte Joshua Kimmich ind via stolpen og fjernede dermed de dybeste rynker i Flicks pande. Kampen var desuden debut for Serhiy Rebrov som ukrainsk landstræner.

En del af overskuddet fra kampen var øremærket hjælp til Ukraine.