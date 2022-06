30 år siden: EM 92-røverhistorier på kanalrundfart

‘Service ad libitum’ står der på parasollen, som er slået op på Gammel Strands havnefront i København. Under den er iskolde øl og champagne på køl stillet sirligt op i kasser og spande.

En kanalrundfartsbåd er tøjret til kajen, og kaptajnen gelejder venligt den ene forvirrede turist med billet efter den anden videre til den næste båd.

For det er ikke turister, der skal ombord. Det skal derimod de danske landsholdslegender fra EM 92 i anledningen af 30-års dagen for den fantastiske triumf på Ullevi i Göteborg.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Torben Piechnik og John "Faxe" Jensen om bord på kanalrundfartsbåden i København. Foto: Tariq Mikkel Khan

En ekstra bønne

Spillerne ankommer i samlet trop i den rødhvide DBU-bus.

Artiklen fortsætter under billedet...

John "Faxe" Jensen stiger ud af DBU's landsholdsbus. Foto: Tariq Mikkel Khan

I modsætning til i 92 bliver de ikke mødt af 100.000 ellevilde fans, da de stiger ud af bussen og sammen med deres koner skænker et glas champagne under service ad libitum-parasollen.

Det er Henrik “Store” Larsen, der fører an, og han er i tophumør, da Ekstra Bladet fanger ham på kajen.

- Vi skal bare hygge os i dag, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet...

Henrik "Store" Larsen var ét stort smil på kajen ved Gammel Strand til 30-års jubilæum. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi har et par timer i båden her, og så skal vi have lidt drikkevarer og nyde København. I aften tager vi så tilbage på hotellet og har en privatfest dér. Når klokken slår midnat, er det jo 30 år siden, og så får den lige en ekstra bønne.

Fællesskabet var vores styrke

Snakken går lystigt på kajen - også hos Flemming Povlsen, der iklædt grøn skjorte og sommerlige hvide jeans sætter pris på den gode stemning blandt de gamle landsholdskammerater.

- Trods dét, at vi ikke ses så ofte, har vi alligevel et stærkt fællesskab. For os er det vigtigt at kunne holde den her oplevelse i live så længe som muligt, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet...

Flemming Povlsen har efter fodboldkarrieren arbejdet i mange år som fodboldekspert på tv. Foto: Tariq Mikkel Khan

Også den ene finalemålscorer mod Tyskland, John “Faxe” Jensen, sætter pris på sammenholdet på 30-års dagen.

- Fællesskabet er en af grundene til, at vi vandt dengang. Vi kendte hinandens styrker og svagheder, og vi havde det også pisse hamrende sjovt uden for kridtstregerne, mindes han.

- Helt tilbage fra 1984-holdet var vi jo U21-landsholdsspillere sammen. Så blev vi til OL-holdet og til sidste EM-holdet. Så mange af os kendte hinanden før EM i 92. Det var en væsentlig del af det, og det mindes vi hvert år med arrangementer som det her.

Artiklen fortsætter under billedet...

John "Faxe" Jensen sætter stor pris på det fællesskab, EM-heltene fra 1992 stadig har den dag i dag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Røverhistorierne bliver vildere

Der fandt utvivlsomt mange sjove episoder sted under EM i 1992 - nogle af dem når måske aldrig offentlighedens lys.

Og med champagne og kolde øl ad libitum regner John "Faxe" med, at der bliver pyntet lidt på de gamle fortællinger, som aftenen skrider frem.

- Historierne bliver selvfølgelig genfortalt hvert år. Og de bliver bedre og bedre. Der bliver lagt flere og flere ting på. Når det bliver midnat i aften, er historierne sikkert blevet endnu vildere.

Så vandt I måske finalen med 4-0?

- Haha, ja det kan godt være.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvordan kom Tour de France til Danmark? Ekstra Bladets nye Tour-podcast har besøg af Lars Løkke Rasmussen og Alex Pedersen til at fortælle, hvordan det lykkedes. Lyt med herunder eller i din podcast-app.