60% af de danske EM-billetter ryger: 'Jeg er i chok'

Før corona var der udsigt til 5.000 EM-billetter til den danske fanklub, men nu er tallet 2.100.

Det oplyser DBU's fankoordinator, Anders Hagen, i en besked i Danes Away-gruppen på Facebook.

- For at være helt ærlig er jeg i chok over hvor få billetter vi får. Det er noget rigtig møg - og det er ikke til at bære at så mange fanklubmedlemmer får annulleret deres billet, skriver han i opslaget.

- Jeg ved at mange af jer bliver ekstremt skuffede. Folk har glædet sig til det her i mange år. Intet kan erstatte den oplevelse det er at komme til EM i Parken.

Ekstra Bladet fangede kort efter Anders Hagen.

- Jeg havde håbet på flere, og det er nok også derfor, jeg er lidt chokeret. Vi har stadig det håb, at det kan ske, fortæller han.

Det kan eksempelvis gå i opfyldelse ved, at nogle af de udenlandske fans ikke vil bruge deres billet, men de har i høj grad holdt fast.

- Det ville jeg også gøre, hvis jeg var dansker, og der skulle spilles EM i Helsinki, siger Hagen.

DBU skal nu igennem en svær øvelse, hvor en stor del billetter skal annulleres. Det ærgrer fankoordinatoren meget.

- Det gør ondt, at det skal ske for folk med så mange loyalitetspoint, siger han.

DBU vil nu gå i forhandling med de belgiske, finske og belgiske fodboldforbund for at kæmpe for flere danske tilskuere.