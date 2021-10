86-holdet bedre end nutiden: - Ingen chance for at vinde VM

Flemming Povlsen og Morten Bruun, to af EM-vinderne fra 1992, er enige om, at 1986 holdet var det bedste – det nuværende landshold mangler at vinde store kampe over de største nationer foran dem på ranglisten

Det bedste danske landshold i nyere tid. Var det 1986-generationen?

EM-heltene fra 1992 eller er det Kasper Hjulmands nuværende tropper, der har været historiens bedste?

Det er et spørgsmål, der altid vil give et subjektivt svar, fordi det er svært at sammenligne forskellige fodboldgenerationer.

Men vi gør nu alligevel forsøget og har bedt to af dem, der vandt EM-titlen i 1992, Flemming Povlsen og Morten Bruun, om deres bud på historiens bedste danske landshold.

Preben Elkjær med dagens avis fra VM i Mexico, hvor danskerne boede i Queretaro. Foto: Lars Poulsen.

- 1984-86-holdet havde store individuelle kvaliteter. De vandt samtidig over nogle store nationer, og så kom spillerne fra meget store fodboldadresser i Europa, siger Morten Bruun, der er ekspertkommentator hos Discovery.

Flemming Povlsen, der er kollega med Bruun, er helt på linje i de betragtninger.

- I 1986 havde vi altså chancen for at vinde det hele.

Preben Elkjær med hul i bukserne, efter han brændte det afgørende straffespark ved EM i 1984, den første slutrunde Danmark deltog i. Foto: Lars Poulsen.

Søren Lerby har scoret til 3-1 i den historiske6-1 sejr over Uruguay. Foto: Lars Poulsen.

- Dengang var der så mange individualister på rigtig højt niveau som Frank Arnesen, Preben Elkjær, Michael Laudrup, Søren Lerby… Morten Olsen, siger han og må nærmest bremse sig selv i opremsningen.

Når det så kommer til EM-heltene fra 1992 er beskedenheden forbavsende stor hos de to vindere:

- Vi må erkende, at mange spillere her kom fra meget ydmyge fodboldadresser. Og så skal man også huske, at vi slet ikke havde kvalificeret os, siger Morten Bruun.

Flemming Povlsen var en del af det hold, der vandt EM i 1992. Her fra kampen mod Frankrig, hvor Danmark vandt 2-1 og kvalificerede sig til semifinalen. Foto: Lars Poulsen.

Flemming Povlsen uddyber:

- Kasper Hjulmands hold har gjort det fantastisk, og de har samlet nationen bag sig. Det er en stor bedrift, men det skal stadig følges op af resultater. Du får mig simpelthen ikke til at sige, at de rangerer over 1992-holdet. Bare kig i pokalskabet, men de har fat i noget af det rigtige, smiler han.

Kasper Hjulmand jubler sammen med Joakim Mæhle. Både Morten Bruun og Flemming Povlsen mener, at det nuværende landshold skal vinde kampe mod nogle af de største nationer, før Hjulmands landshold bliver historiens største. Foto: Lars Poulsen.

Mangler sejre mod de store

Når de to eksperter ser på det nuværende landshold, så er de imponeret over udviklingen det seneste år.

Men de mener stadig der er et stykke vej at gå, før de helt kan måle sig med holdet fra 80’er-generationen.

- Det aktuelle landshold mangler sejre mod de store nationer. Mod top-10 nationer. Ja, vi besejrede England på Wembley i Nations League, men det var i en kamp, der ikke var prioriteret af England.

- Når vi har besejret England, Tyskland, Italien, Spanien, Frankrig eller Belgien i en betydende kamp, så kommer det her landshold tættere på at være historiens bedste, mener Morten Bruun.

Der var også tid til hyggestunder under EM i 1992. Brian Laudrup og Flemming Povlsen muntrer sig tydeligvis over, at John Faxe Jensen tilsyneladende er blevet en dværg. Foto: Lars Poulsen.

Flemming Povlsen supplerer:

- De er ikke blevet tryktestet for alvor. Vi har mødt Belgien uden at kunne tage point, og så har der været nogle kampe mod England.

- Altså holdet har hævet sig op over den europæiske middelklasse. Vi har distanceret os fra Schweiz og Østrig… Sverige og Norge er ikke i nærheden af Danmark lige nu. Men det er samtidig lang tid siden vi har mødt Italien, Frankrig, Tyskland, men de har spist op i de andre kampe, pointerer han.

Til trods for en plads ved VM-slutrunden snart er sikret, skal vi ikke forvente at løfte pokalen næste år kort før juletid.

Danmark har ikke en chance for at vinde VM næste år i Qatar, mener Flemming Povlsen. Foto: Lars Poulsen.

- VM 2022 har vi ikke en chance for at vinde.

- Jeg er ikke en gang med på den der med at give en til to procents chance.

- I dag har vi et rigtig stærkt hold. Det er uden for diskussion, men vi mangler lige de ekstraordinære spillere, der afgør tingene på højeste niveau.

- Mikkel Damsgaard er ikke en verdensstjerne endnu, og han mangler også at få det til at spille på klubniveau. Det er på samme måde med Andreas Skov Olsen, der ikke får nok spilletid til daglig, bemærker Flemming Povlsen.

- På den facon er dagens landshold nok mere sammenligneligt med det EM-hold, jeg var med på i 1992. Der blev kollektivet og gruppefølelsen styrken, og det også det, som Kasper Hjulmand så ofte fremhæver, vurderer Flemming Povlsen.