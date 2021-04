87 procent: 'Han skal væk nu!'

Den tyske landstræner Joachim Löw er de seneste dage blevet et hedt debatemne i Tyskland.

Flere tyskere tvivler på, om 61-årige Löw er den rigtige til at stå i spidsen for det tyske fodboldlandshold ved sommerens EM ovenpå onsdagens 1-2-nederlag til Nordmakedonien.

På avisen Bilds hjemmeside har 255.000 internetbrugere deltaget i en afstemning, og her er holdningen ret klar, da 87 procent vil have at Löw stopper med det samme.

Blot 13 procent har fortsat tiltro til Löw og ønsker, at han sidder på bænken til EM-slutrunden.

Den store tyske avis plæderede selv for handling efter onsdagens choknederlag til Nordmakedonien.

Avisen kaldte nederlaget på eget græs til verdensranglistens nummer 65 som et historisk lavpunkt, der burde føre til en prompte afbrydelse af samarbejdet mellem Löw og fodboldforbundet.

Löw har været landstræner for Tysklands fodboldherrer siden 2006, og de første mange år var han særdeles populær. I 2014 sad han på trænerbænken, da tyskerne vandt VM i Brasilien.

De seneste måneder er resultaterne begyndt at svigte. I november indkasserede Tyskland det største nederlag siden 1931, da holdet på udebane tabte 0-6 til Spanien i Nations League.

I marts meldte Joachim Löw ud, at han stopper efter sommerens EM, så det står allerede klart, at hans regeringstid nærmer sig enden. Spørgsmålet er blot om den skal stoppe nu eller efter EM, der spilles fra 11. juni til 11. juli.

Dansk modstander ramt: Vidunder frygtes færdig

Hareides store hyldest

Tid til tronskifte: - Har overhalet stjernen

Europa hylder Danmark: - Det hotteste hold