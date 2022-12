24-årig mand død efter fald på VM-stadion

Sikkerheden for de mennesker, der har arbejdet for at gøre Qatar klar til VM-slutrunden, er blevet kritiseret heftigt.

Og nu er endnu en person afgået ved døden i forbindelse med slutrunden. Den 24-årige sikkerhedsvagt John Njue Kibue fra Kenya overlevede således ikke et alvorligt fald på Lusail Stadium i lørdags.

Det skriver CNN - og nyheden bekræftes af VM-arrangørerne, den såkaldte Supreme Committee.

Her fremgår det, at sikkerhedsvagten faldt, mens han var på arbejde, og at man forsøgte at redde hans liv, indtil han tirsdag afgik ved døden.

- Qatars turneringsarrangører undersøger omgående omstændighederne i forbindelse med faldet og vil komme med yderligere information, når der foreligger et resultat af undersøgelserne, lyder det, ligesom det fremgår, at hans familie vil modtage 'alt, hvad der skyldes' til den 24-årige mand.

Der blev ikke spillet nogen kampe på Lusail Stadium i lørdags, men Kroatien og Brasilien spillede kvartfinale på det pågældende stadion fredag. Også semifinalen mellem Argentina og Kroatien tirsdag aften blev spillet der, og det samme gælder finalen på søndag.

Under VM-slutrunden er en migrantarbejder død i forbindelse med arbejde på et resort, som det saudiske landshold boede på. I den forbindelse var det en ulykke med en gaffeltruck, der foråsagede dødsfaldet.

Også to journalister er omkommet under slutrunden.

Det samlede dødstal for arbejdere med relation til slutrunden har været forbundet med en vis usikkerhed, men den britiske avis The Guardian har tidligere anslået, at 6500 personer er døde under forberedelserne til VM.

