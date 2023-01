Afslører beskeder fra VM-stjerner

Den kroatiske model Ivana Knöll, der gik viralt under VM, afslører nu, at flere spillere skrev til hende midt under slutrunden

Det var ikke kun spillet på banen, der fik stor opmærksomhed under VM-slutrunden i Qatar.

På tilskuerpladserne var der særligt én, der lynhurtigt stjal overskrifter verden over - den kroatiske model Ivana Knöll.

Den entusiastiske landsholdsfan vakte nemlig opsigt med sin påklædning og sine kritiske udtalelser om værtsnationen, og nu afslører hun, at den store opmærksomhed også kunne mærkes i indbakken.

Faktisk fik Ivana Knöll under slutrunden beskeder og forespørgsler fra VM-spillere, der røg en tur på Instagram for at skrive til hende. Flere gik endda gik så langt som at invitere hende ud. Det fortæller i podcasten Barstool Sports.

Ivana Knöll gik viralt under VM-slutrunden på grund af sin påklædning i det ultrakonservative Qatar. Foto: HASAN BRATIC/Ritzau Scanpix

- Ja! Jeg husker, at nogen spillere skrev direkte til mig med 'hvordan har du det?' og alt muligt, siger den tidligere miss Kroatien blandt andet.

Annonce:

- Nogen af spillerne skrev 'undskyld for i morgen' dagen før en kamp mod Kroatien. Jeg svarede dem ikke, før de havde tabt.

Henvendelserne var dog ikke noget, der kunne friste Ivana Knöll.

- Jeg antager, at folk kan lide mig, fordi jeg ser pæn ud. Jeg er ikke interesseret i at møde nogen. Mit mål er at få folk til at smile. Det er alt.

Fester med Hollywood-stjerner

Selvom Kroatien røg ud i semifinalen har Ivana Knöll fortsat holdt humøret højt.

Modellen, der nu har over 3,3 millioner følgere på Instagram, er efterfølgende blevet spottet til fest med nogle af klodens største kendisser.

Nytårsaften holdt hun eksempelvis i selskab med den Oscar-vindende skuespiller Jamie Foxx i Miami, ligesom hun har været til fødselsdagsfest hos Leonardo DiCaprio, hvor Drake også fik hilst på Ivana Knöll.