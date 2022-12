Afslører drama: Stjerne var jaloux på Benzema

Det er svært at forestille sig, at Antoine Griezmann har taget telefonen til øret og fået en hyggesludder med Karim Benzema.

For det lader ikke til, at de to verdensstjerner er på bedste kurs med hinanden.

Se det ske: Fans tager imod det franske landshold efter VM

Således melder den indflydelsesrige franske journalist Romain Molina, at Antoine Griezmann var decideret jaloux på Karim Benzema før og under VM. Det fortæller han ifølge AS.

Her var Antoine Griezmann åbenbart tydeligt utilfreds med, at Frankrigs sociale medie-hold havde for meget fokus på Benzema, hvilket gik ud over ham.

Derfor fik Griezmann ikke lige så meget opmærksomhed før og under slutrunden, som han havde håbet på. Det lod dog ikke til at påvirke hans spil, for Griezmann spillede en overraskende god turnering i en mere defensiv rolle, end man tidligere har set ham i.

Samme Molina fortæller, at Olivier Giroud og Hugo Lloris begge havde udtrykt tvivl over Karim Benzemas indflydelse på truppen. Det samme gælder ligeledes Paul Pogba.

Karim Benzema nåede ikke at spille en eneste kamp for Frankrig under VM på grund af en skade.