Afslører hemmelige samtaler efter VM-fiasko

Neymar har løftet sløret for nogle private samtaler, han har haft med flere af sine brasilianske holdkammerater, efter at Brasilien røg ud af VM

Der var tårer for alle pengene, da Brasilien måtte se sig slået af Kroatien i VM-kvartfinalen fredag aften.

Rodrygo og Marquinhos blev de to helt store skurke, da de brændte i straffesparkskonkurrencen og dermed måtte se jublende kroatere løbe om benene på dem.

Efterfølgende har der været sået tvivl om den gode stemning i den brasilianske trup, men det har superstjernen Neymar nu fuldstændig lagt i graven, efter at PSG-spilleren har delt samtaler med netop Rodrygo og Marquinhos på sin Instagram.

'Jeg har besluttet at afsløre, hvor meget vi ønskede dette (at vinde VM red.), og hvor forenede vi var,' skriver Neymar, inden han viser screenshots af samtalerne.

Marquinhos brændte det afgørende straffespark. Foto: Nelson Almeida/Ritzau Scanpix

Annonce:

'Hvordan har du det? Jeg vil bare fortælle dig, at jeg er din fan. Det straffespark vil ikke ændre måden, jeg ser på dig på. Jeg vil altid være med dig, og du ved det. Jeg elsker dig,' skriver Neymar i en besked til Marquinhhos.

Forsvarsspilleren, der også spiller i PSG, takkede for de pæne ord og hyldede samtidig Neymar i sit svar.

Også Real Madrid-stjernen Rodrygo fik opmuntrende ord fra Neymar, og i sit svar undskyldte han for at udskyde Neymars største drøm om at vinde VM.

Rodrygo brændte Brasiliens første spark i straffesparkskonkurrencen. Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix

'Undskyld, at jeg forsinkede din drøm. Jeg håber, at du vil og kan fortsætte med at spille med os, så vi kan vinde sammen. Selvfølgelig kun hvis du føler, det er bedst for dig selv. Vi vil altid holde sammen, og jeg takker dig for den kærlighed, du har vist,' skriver Rodrygo.

38-årige Thiago Silva, hvis karriere efterhånden lakker mod enden, skrev også med Neymar efter skuffelsen.

Neymar gik dog ikke helt tomhændet hjem fra VM.

Med sit mål mod Kroatien tangerede han nemlig Pelés målrekord på det brasilianske landshold.

Begge spillere har scoret 77 gange for Brasilien.