Afslører tæt venskab: - Han er helt nede

Det er aldrig sjovt at se sine kammerater være kede af det. Heller ikke for Yussuf Poulsen, som er i tæt kontakt med nedtrykte Cristopher Nkunku

De sidder tæt på hinanden i omklædningsrummet i RB Leipzig, men kun en af dem får lov til at spille VM.

Yussuf Poulsen og Cristopher Nkunku har udviklet et tæt venskab i Red Bull-klubben, og den her skandaløse vinterslutrunde skulle have været franskmandens 'time to shine' efter en forrygende sæson indtil nu.

Sådan bliver det ikke.

Nkunku har ødelagt knæet og samtidig vinket farvel til VM-drømmen med Frankrig, som danskerne møder i gruppekamp nummer to.

- Det er pissehamrende synd for ham. Det skulle være hans første slutrunde, og han har været helt vildt god det seneste halvandet år og har spillet på allerhøjeste niveau.

- Det er virkelig, virkelig synd for ham. Og jeg har snakket med ham. Han er selvfølgelig rigtigt langt nede, siger Yussuf Poulsen fra Danmarks VM-lejr.

Foto: Robert Michael / Ritzau Scanpix

Poulsen ved selv, hvad det vil sige at være skadet i længere tid ad gangen. Det er ikke lang tid siden, han vendte tilbage til banen efter en drilsk skade, der holdt ham ude i flere måneder.

VM i Qatar var faktisk tæt på at glippe for ham, men til sidst valgte Kasper Hjulmand at stole på sin trofaste angrebssoldat.

Børnene går i institution sammen

Med skaden til Nkunku vinker Frankrigs landstræner, Didier Deschamps, farvel til muligheden for en ordentlig røvfuld mål.

I den 25-åriges seneste 49 Bundesliga-kampe har han scoret 32 gange og lavet 13 assists.

Helt så imponerende tal har Yussuf Poulsen ikke leveret, men her skal man også medtage skadeshistorikken. I 32 kampe har danskeren lavet seks mål.

- Vi sidder en plads ved siden af hinanden i omklædningsrummet. Nkunku er en rigtig god fyr, og vores børn går i samme institution. Så vi er tætte, fortalte Poulsen videre.

Danmark møder franskmændene på lørdag.

