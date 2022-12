Afviser blankt: - Gider du sprede ordet

Meget har været sagt og skrevet om Karim Benzema ved dette VM, selvom Ballon d'Or-vinderen på intet tidspunkt har været i Qatar.

Franskmanden var en del af truppen, men blev skadet kort før slutrunden. Landstræner Didier Deschamps udtog dog aldrig en erstatning, og derfor har der længe været spekuleret i, at Benzema ville slutte sig til truppen, når han igen var klar.

Det er han nu, men han kommer ikke med i finalen, slår Deschamps helt fast på det afsluttende pressemøde, hvor han i øvrigt heller ikke gad tale om, hvorvidt Real Madrid-topscoreren møder op for at støtte sine landsmænd.

- Gider du sprede ordet blandt udenlandske journalister? Hvis jeg ikke svarer, så vil du sige, at jeg er rasende. Jeg har tidligere haft spillere, der er blevet skadet. Karim er en af dem. Den seneste til at blive skadet er Lucas Hernandez, siden da har jeg haft 24 spillere, som jeg skal styre, og du ved, hvem de er, sagde Deschamps noget spydigt ifølge franske RMC.

Foto: FRANCK FIFE/Ritzau Scanpix

Ordene fra Deschamps kommer, dagen efter at Benzema lagde et noget kryptisk opslag på Instagram med et foto af sig selv og teksten 'Jeg er ikke interesseret'.

Det er uvist, hvad han mente med det, men det tolkes bredt, som om han ikke er interesseret i at overvære finalen i Qatar - eller spille den.

Da Didier Deschamps efter semifinale-sejren over Marokko blev spurgt, om Karim Benzema kunne spille finalen, gjorde han ikke meget for at dræbe spekulationerne.

- Det spørgsmål ønsker jeg ikke at svare på. Næste spørgsmål. Jeg beklager, lød det ved den lejlighed.

Benzema var heller ikke med ved VM i 2018, og Frankrig kan derfor ende med at vinde VM to gange i træk uden Ballon d'Or-vinderen.

Den 34-årige angriber står noteret for 97 landskampe og 37 mål.

