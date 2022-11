Afviser blankt: - Spørg vores direktør

Danmark har fået afslag på at bære en særlig protesttrøje under VM-slutrunden, men Kasper Hjulmand vil ikke på vegne af landsholdet svare på, om de planlægger noget andet

I takt med at Danmarks første opgave ved VM nærmer sig, har retorikken på landsholdet ændret sig.

For én ting er fodbolden. Noget andet er spillernes mening om Qatar.

Og for manden, der tager tæskene, når det går galt på banen, så er det en skillelinje, han er meget optaget af at tegne op, inden det går VM-løs.

Det var der absolut ingen tvivl om, da Kasper Hjulmand blev spurgt til, om landsholdet pønser på en anden form for protestaktion, efter at FIFA forbød Danmark i at bære træningstøj med påtrykket 'Human Rights for All' under slutrunden.

Kasper Hjulmand vil ikke fordømme nogen danskere, der tager et job i Qatar Kasper Hjulmand vil ikke fordømme nogen danskere, der tager et job i Qatar.

Det skal spillere eller træner ikke tage stilling til, men derimod DBU's ledelse.

- Det er ikke op til os. Du er nødt til at spørge vores direktør (Jakob Jensen, red.) om det. Som gruppe har vi besluttet at fokusere på fodbolden, sagde Hjulmand på pressemødet dagen inden mandskabets afrejse til Qatar tirsdag.

- Vi er repræsenteret af en ledelse, og de kommer til at få mange af den her type spørgsmål, og de kommer til at sikre sig, at det her (at VM er placeret i Qatar, red.) er et problem, vi skal italesætte.

Foto: Kenneth Meyer

- Derudover er vi repræsenteret af en fri presse, som allerede laver gode kritiske historier.

- Så når du taler med mig, fokuserer jeg på fodbolden, men hvis du taler med 'Danmark' eller DBU, så nej. Så er det noget andet, lød svaret.

Får ikke lov

I november sidste år meddelte DBU, at unionens kommercielle partnere afgav pladsen på træningstøjet til politiske budskaber.

Siden besluttede man i DBU, at landsholdet skal træne i trøjer med ovenstående budskab, men den slags skal godkendes af FIFA, og det blev det ikke.

Ifølge administrerende direktør Jakob Jensen kan DBU straffes med både penge- og pointstraf under slutrunden, hvis Danmark alligevel vælger at markere sig med noget, som FIFA ikke har godkendt, og derfor ville man ikke tage chancen, bekræftede direktøren over for Ritzau i sidste uge.

DBU-direktør Jakob Jensen, landstræner Kasper Hjulmand og DBU-formand Jesper Møller. Foto: Lars Poulsen

Ifølge landstræneren er DBU dog flere gange gået forrest.

- I mange år har vi arbejdet med den her dagsorden. Vi sender ikke kun signaler. Vi arbejder aktivt for det.

- Vi står på to ben. Et ben, der handler om fodbolden. Et ben, der forholder sig kritisk til slutrundens placering, fortalte Kasper Hjulmand videre på mandagens pressemøde.

Og da landsholdsanfører Simon Kjær fik samme spørgsmål, havde han ikke noget at tilføje.

