Afviser vild historie: Ingen spillere fik en Rolls-Royce

VM's største sensation skabte Saudi-Arabien allerede på dag tre, da de stik imod alle odds formåede at besejre Argentina med 2-1 i det indledende gruppespil.

Efter kampen florerede en opsigtsvækkende historie om, at prinsen i Saudi-Arabien var så ellevild over sensationen, at han tog initiativ til at forære samtlige spillere en Rolls-Royce, men den historie skydes nu i sænk af Yasser Al Misehal, der er præsident for landets fodboldforbund.

Efter VM-chok: Alle får en luksusbil

- Rolls-Royce som gave? Nej, nej, nej. Vores spillere har udelukkende spillet for stoltheden over at repræsentere deres land. Det var en ære for dem at repræsentere landsholdet i en historisk kamp mod Argentina. Så rygterne er ikke sande, siger præsidenten til Marca og tilføjer:

- Selvfølgelig var der en bonus, men det var en helt normal bonus. Der er regler for sådan noget, og de spiller for deres land og for at skrive historie. Mange af dem er jo også blevet berømte for at have slået Argentina.

Selv om Saudi-Arabien fik en perfekt start på VM, formåede holdet ikke at avancere fra gruppespillet, da de følgende opgør mod Polen og Mexico begge blev tabt.

Argentina kom sig hurtigt over chokket i den første gruppekamp og spiller VM-semifinale mod Kroatien i aften.