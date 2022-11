Alle er udtaget: Her er Danmarks VM-trup

Så har Kasper Hjulmand styr på tropperne.

De fem åbne pladser i den danske VM-trup er besat af Frederik Rønnow, Alexander Bah, Yussuf Poulsen, Robert Skov og Christian Nørgaard, oplyser DBU på sin hjemmeside.

Dermed skal følgende 26 spillere repræsentere Danmark ved VM i Qatar:

De første 21 spillere blev udtaget sidste mandag, men landstræner Kasper Hjulmand valgte at gemme fem pladser for at se de sidste spillere an helt frem til deadline. Det har han nu gjort.

Det var på forhånd ventet, at Frederik Rønnow ville få den sidste målmandsplads, hvis han blev klar, mens et fravalg af Alexander Bah ville have været en overraskelse.

Christian Nørgaard var selvskrevet på midtbanen, hvis han kunne komme gennem den sidste uge uden tilbagefald, og det lykkedes blandt andet med en halv time mod mægtige Manchester City.

Til gengæld har Kasper Hjulmand gjort alvor af truslen om at nøjes med fire stoppere, hvilket Mathias Zanka Jørgensen og Jannik Vestergaard formentlig ærgrer sig over. Dermed må han 'nøjes' med at råde over Joachim Andersen, Simon Kjær, Andreas Christensen og Victor Nelsson, mens Christian Nørgaard til nød kan vikariere i bageste geled.

Den største overraskelse af de fem nye må siges at være Robert Skov, der er gået en anelse under radaren på det seneste. Den tidligere Silkeborg- og FCK-spiller startede inde for Hoffenheim lørdag og har som oftest været fast starter for Bundesliga-klubben i denne sæson.

Helt fremme klarede Yussuf Poulsen lige akkurat Kasper Hjulmands cut, selvom han igen lørdag blot fik et ganske kort indhop for sin tyske klub RB Leipzig. Dermed trækker blandt andre Marcus Ingvartsen sorteper i kampen om den sidste plads i angrebet.

Danmark indleder VM 22. november mod Tunesien, inden Frankrig og Australien venter. Der er finale 18. december.