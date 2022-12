Alle måber over én detalje

Han var hér, dér og alle vegne.

Lionel Messi spillede VM-semifinalen, som vi kender ham bedst.

Argentineren tryllede sit land i finalen med en 3-0-sejr, og det vækker naturligvis massiv opmærksomhed.

Især én detalje - oplægget til den sidste scoring - bliver bombarderet med rosende bemærkninger. 35-årige Messi tørrede flere gange bare 20-årige Joško Gvardiol, inden Messi fandt Julián Álvarez, der nemt scorede.

Lad os begynde hos ærkerivalen: Brasilien. Den store avis O Globo kalder det tredje mål for 'endnu en genistreg af Messi'.

Britiske Sky Sports bemærker især også oplægget:

'Messi tog sagen i egen hånd for at sikre, at sejren var hjemme og producerede et øjebliks magi.'

Amerikanske ESPN er også helt vild med Messis assist.

Tyske Bild:

'Messi-magi igen! Han gør Leipzig-forsvareren Gvardiol helt svimmel.'

Den spanske avis Sport:

'Messi opfandt et umuligt mål, som så mange gange før. Han driblede Gvardiol, en af de bedste forsvarsspillere i turneringen, igen og igen , indtil han blev en ungdomsspiller.'

Søndag venter enten Marokko eller Frankrig i VM-finalen.

Messi selv er naturligvis en glad mand efter sejren.

- Jeg føler mange ting. Det er helt vildt at se det her. At se folk og familier gennem VM har været fantastisk. Vi er klar til den sidste kamp, som var den, vi ville frem til.

- Jeg ved ikke, om det her er mit bedste VM. Jeg har nydt det meget. Vi var sikre på, at holdet nok skulle klare den. Vi ved, hvad vi kan, og vi beder folk om at tro på os, siger han ifølge Argentinas Fodboldforbunds Twitter-profil.