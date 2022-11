Alle taler om det

Det var noget ud over det sædvanlige.

Et øjeblik, vi kan huske tilbage på, når VM er slut.

Torsdag aften løftede brasilianske Richarlison bolden op i luften med sin venstre fod, hvorefter han svingede hele kroppen rundt, løftede højre ben op i anden sals højde og bragede bolden i mål. Det lignede noget fra den brasilianske kampsport capoeira.

Se målet i billeder her:

Den vanvittige scoring har naturligvis vakt massiv opmærksomhed.

Tyske Bild: 'Utroligt mål'.

Italienske Gazetta dello Sport: 'Et mesterværk'.

Spanske Mundo Deportivo: 'Hvilket mål! Et mesterligt mål og endda kategoriseret indtil nu som det bedste mål ved VM'.

Franske L'Équipe: Brasilianske Richarlison scorer et magisk mål mod Serbien'.

Britiske Talksport-kommentator Joe Shennan: 'Et at de bedste mål i VM-historien. Det er et magisk øjeblik'.

På det sociale medie Twitter blev målet også hyldet af alverdens fodboldfans, mens der også var plads til en kæk Premier League-bemærkning.

'Hvis Richarlison bliver ved med at spille sådan her, kan han skifte til en stor klub'.

Der henvises naturligvis til brasilianerens klub Tottenham, der ofte bliver drillet med ikke at have vundet et trofæ siden 2008, hvor de vandt Liga Cuppen. Efter 15 kampe i Premier League ligger de nummer fire i denne sæson.

Brasilien besejrede forresten Serbien med 2-0, omend sejren med lidt mere skarphed sagtens kunne have været større. 25-årige Richarlison scorede også første mål, men det taler ingen naturligvis om ...

Brasserne er bookmakernes største favorit til at vinde VM.