Alt er åbent efter tæt VM-gyser

VM-slutrundens femte 0-0-kamp blev fredag en realitet, da hverken USA eller England fik hul på bylden i deres indbyrdes møde i gruppe B.

Dermed er 5 af slutrundens indtil videre 20 kampe endt uden scoringer. Rekorden for en hel slutrunde er syv 0-0-kampe.

USA havde de bedste bud på en scoring i opgøret mod England, men kun sjældent fik amerikanerne truet Jordan Pickford i det engelske mål.

Christian Pulisic kom tættest på med et skud på overliggeren i første halvleg, hvor den tidligere Sønderjyske-angriber Haji Wright, der spillede 83 minutter for USA, også bød ind med et af de forgæves forsøg.

Med det uafgjorte resultat topper England gruppe B med fire point, mens Iran, USA og Wales følger derefter med henholdsvis tre, to og et point. Alle har med andre ord stadig mulighed for at avancere og ryge ud.

Tirsdag møder England i sin sidste gruppekamp Wales, mens USA og Iran tørner sammen i det andet opgør.

Første halvleg var en meget lige omgang, hvor England var omhyggelig med bolden, mens amerikanerne spillede frisk til, når de havde fat i kuglen.

USA havde også de største chancer. Midtbanespilleren Weston McKennie sparkede over i en god position efter 26 minutter, og lidt derefter sendte Chelseas Christian Pulisic et hug med venstrebenet på overliggeren.

Der var lidt længere mellem de engelske store chancer i første halvleg, men Mason Mounts hovedstød forbi lige inden pausen var dog et bud på et mål.

Midtbanen med Tyler Adams, Yunus Musah og Weston McKennie leverede et stort stykke arbejde for USA, og det var en af forklaringerne på, at amerikanerne åbnede anden halvleg med en stor dominans.

McKennie og Pulisic havde hver deres mulighed men fik ikke ramt inden for rammerne, ligesom de amerikanske dødbolde heller ikke havde nok kvalitet.

Indskiftede Marcus Rashford fik i slutfasen bragt Englands total af forsøg inden for rammen op på tre med et forholdsvist ufarligt forsøg, og Harry Kane headede et frisparksindlæg over mål i overtiden.

På den måde ebbede opgøret ud med en god engelsk periode men uden fyrværkeri eller mål.