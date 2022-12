Alt handler om skandalen på EU-topmøde

EU-Parlamentet vil gøre alt, hvad der er muligt for at rydde op efter sagen om korruption i parlamentet. Det siger EU-Parlamentets formand, Roberta Metsola, på vej ind til EU-topmøde i Bruxelles torsdag.

- Jeg vil selvfølgelig tale om de kriminelle anklager mod EU-Parlamentet.

- Mit budskab er, at der ikke vil være nogen straffrihed. Der vil ikke blive fejet noget ind under gulvtæppet. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan sammen med mine kolleger for at genskabe tilliden til EU-parlamentet, siger Roberta Metsola.

Som formand for EU-Parlamentet deltager hun hver gang, der er EU-topmøde. Men det er usædvanligt, at hun må tage en så pinlig sag op foran de 27 EU-landes stats- og regeringschefer.

Sagens hovedperson er den græske EU-parlamentariker Eva Kaili.

Den 44-årige tidligere nyhedsoplæser, som er socialdemokrat, blev tirsdag frataget rollen som vicepræsident i EU-Parlamentet i forbindelse med en skandale om mulig korruption, som ifølge flere medier trækker tråde til Qatar.

Hun er en ud af fire mistænkte i en sag, hvor en række personer skulle have modtaget bestikkelse fra VM-værtslandet Qatar for at øve indflydelse på EU's politik.

Eva Kaili afviser at kende til større mængder kontanter, som er fundet i hendes hjem. Hun er ekskluderet fra den socialdemokratiske gruppe og også af det græske socialdemokratiske parti Pasok.

Qatars regering afviser alle beskyldninger om, at det skulle have gjort noget forkert, som værende 'misforståelser og beroende på misinformation'.

De fire blev anholdt i sidste uge, da belgisk politi gennemførte en række razziaer af hjem og kontorer tilhørende politikere, lobbyister og assistenter. Der blev i alt beslaglagt omkring 1,5 millioner euro (over 11 millioner kroner).