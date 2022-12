Amok efter drama: Hvad glor du på, idiot?

Der var dramatik for alle oliepengene, da Argentina fredag aften besejrede Holland efter straffesparkskonkurrence.

Her vendte 'Oranje' 0-2 til 2-2 dybt inde i den mere end ti minutter lange overtid, dommer Antonio Mateu til argentinernes afgrundsdybe raseri fandt på sit ur.

Siden endte det i straffespark, hvor hollandske spillere angiveligt chikanerede de sydamerikanske sparkere, der til gengæld hoverede uskønt, da sejren var i hus.

Der skulle dog mere end en semifinalebillet til at dæmpe den argentinske vrede, og efter kampen var både Lionel Messi og målmand Emiliano Martinez i ondt lune.

– Jeg hørte, at van Gaal (Hollands landstræner, Louis van Gaal, red.) sagde, at de ville have en fordel, hvis kampen gik i straffespark. Jeg synes, han burde holde sin kæft', lød det arrigt til beIN Sports.

Artiklen fortsætter under billedet...

Emiliano Martinez taler med store bogstaver til Luuk de Jong. Foto: Ritzau Scanpix

Annonce:

Aston Villa-keeperen var også særdeles træt af kampens dommer.

- Dommeren gjorde alt for dem. Han lagde ti minutter til helt uden grund. Han gav dem frispark lige udenfor straffesparksfeltet to-tre gange. Han ønskede, at de skulle score.

Lionel Messi havde også et par bistre ord til de besejrede hollænderes træner.

- Van Gaal siger, at de spiller fodbold, men han skiftede bare høje spillere ind og spillede med lange afleveringer, fnøs PSG-stjernen, der ifølge den svenske journalist Johan Kücükaslan også fik sendt et møgfald til den dobbelte hollandske målscorer Wout Weghorst i mixed zone efter kampen.

- Hvad glor du på, idiot', råbte Messi midt i et interview til angriberen, der åbenbart havde formastet sig til at se i superstjernens retning.

Argentina møder Kroatien i semifinalen tirsdag klokken 20.