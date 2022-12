Anholdt i korruptionssag: Storroste Qatar

- En pioner inden for arbejdsrettigheder.

Sådan lød de pæne ord i en tale for små tre uger siden fra den nu anholdte græske EU-parlamentariker Eva Kaili om Qatar. Ja, du læste rigtigt. Qatar.

Fredag kom det frem, at belgisk politi har anholdt det græske medlem samt fire andre mistænkte i en sag om korruption, der har tråde til Qatar, der i disse uger er vært for VM i fodbold.

Der er således mistanke om, at golfstaten har forsøgt at påvirke politiske og økonomiske beslutninger i EU-Parlamentet, og det er her, at Eva Kaili, der er en af de 14 næstformand i parlamentet, kommer ind i billedet.

Den græske EU-parlamentariker Eva Kaili er mistænkt for korruption. Foto: YIORGOS KARAHALIS/Ritzau Scanpix

Det er således ikke mange uger siden, at hun i en tale storroste VM-værterne, der ellers er blevet kritiseret heftigt for brud på menneskerettigheder og slavelignende forhold for migrantarbejdere, der tilmed er døde i tusindvis.

- I dag er VM i Qatar et vidnesbyrd om, hvordan sportsdiplomati kan skabe den historiske transformation i et land, der nu har reformer, som har inspireret den arabiske verden, lød det i talen ifølge Hellas Posts.

- De forpligtede sig til en vision, hvis de blev valgt, og åbnede op for verdenen, sagde hun videre, inden hun kom med de famøse ord om, at Qatar var en 'pioner inden for arbejdsrettigheder'.

Samtidig gjorde hun brug af gloser, som minder om det, der tidligere er kommet fra styret i Qatar om, at den vestlige verden diskriminerer dem.

- Nogle her opfordrer dog til, at vi diskriminerer dem. At vi mobber dem og anklager alle, der taler med dem eller er involveret med dem, for korruption. Men de får stadig naturgas fra dem og har virksomheder, der tjener milliarder der, sagde Eva Kaili også.

Fredag foretog de belgiske myndigheder ifølge avisen Le Soir ransagninger af 16 adresser i Bruxelles, herunder også den græske politikers lejlighed.

VM-værterne fra Qatar er under efterforskning for korruption i Belgien. Foto: Lars Poulsen.

Også Eva Kailis kæreste er anholdt i forbindelse med den potentielle skandale, skriver den belgiske avis Le Soir.

Samtidig skriver den græske netavis Kathimerini, at parlamentarikeren nu blevet smidt ud af sit parti i Grækenland, det socialdemokratiske parti Pasok.

Ifølge flere mediers oplysninger skulle de øvrige anholdte være den tidligere MEP, italieneren Pier-Antonio Panzeri, den nyvalgte generalsekretær for International Trade Union Confederation, ITUC, Luca Visentini, samt en NGO-direktør og en parlament-assistent.

Det er endnu ikke officielt bekræftet af belgiske myndigheder, at der er tale om Qatar. Belgiske anklagere har således kun udtalt, at der er tale om en af golfstaterne.

