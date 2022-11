Argentina og Polen videre efter drama i gruppen

Ganske som ventet er Argentina klar til ottendedelsfinalerne ved VM efter at være endt som etter i sin gruppe.

Det var dog først efter en sejr onsdag over Polen på 2-0, at Lionel Messi og co. kunne indtage førstepladsen.

Polakkerne startede dagen som nummer et, men sluttede som toer og gik dermed også videre.

Polen og Mexico, der onsdag vandt 2-1 over Saudi-Arabien, sluttede med samme antal point, men en bedre målscore sendt polakkerne videre.

Argentina skal nu møde Danmarks banemænd fra Australien i ottendedelsfinalen. Polen skal op imod Frankrigs forsvarende verdensmestre. Kampene spilles lørdag og søndag.

Argentina gik ind til kampen med det største behov for en sejr blandt de to hold, og det kunne også ses. Argentinerne tog teten og dominerede spillet.

Messi og co. kom til adskillige muligheder og testede også Wojciech Szczesny fra distancen. Den polske keeper holdte stand, men endte alligevel i problemer.

Cirka ti minutter før pausen var Szczesny nemlig skyld i et ganske vist tvivlsomt straffespark, da han i en luftduel i feltet ramte Lionel Messi i hovedet med sin hånd.

Men Szczesny gjorde skaden god igen ved at redde Messis forsøg fra 11-meterpletten. Det var anden gang ved VM, at polakken reddede et straffespark.

Efter en stor første halvleg måtte Szczesny dog give fortabt under et minut inde i anden. Her fik Alexis Mac Allister vinklet en tværaflevering forbi Polens sidste skanse til 1-0.

Målet fik ikke de passive polakker til at satse mere frem ad banen. De kunne godt nøjes med smalt nederlag, så længe Mexico ikke vandt stort over Saudi-Arabien.

Det var mexicanerne dog på vej til. Inden for kort tid af Argentinas mål vendte Mexico nemlig 0-0 til 2-0 i den anden kamp i gruppen, og så begyndte det at være spændende for Polen.

Endnu mere da Manchester City-angriberen Julian Alvarez gjorde det til 2-0 for Argentina. Nu var det kun færre gule kort, der gjorde, at Polen lå til at gå videre i stedet for Mexico.

Til trods for at VM-avancementet efterhånden hang i en tynd tråd, gjorde polakkerne ikke meget væsen af sig. Robert Lewandowski blev lukket helt ned, og Polen rørte nærmest ikke bolden.

Det virkede til, at de tandløse polakker bare ville have tiden til at gå og så håbe, at Mexico ikke scorede flere mål. Den plan lykkedes. Saudi-Arabien fik reduceret i tillægstiden mod Mexico, og så var Polen videre.