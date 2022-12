Argentinas træner skal op mod sit tidlige træneridol

Holland og Argentina spillede sig lørdag frem til kvartfinalerne ved VM i Qatar, hvor de to store fodboldnationer nu står over for hinanden.

For Argentinas landstræner, Lionel Scaloni, bliver det et møde på det taktiske skakbræt mod et af sine store forbilleder som træner.

Scaloni spillede selv flere sæsoner i spansk fodbold, hvor Hollands 71-årige landstræner Louis van Gaal allerede dengang var et stort trænernavn internationalt.

- Jeg spillede for Deportivo La Coruña, da han var træner for Barcelona, og allerede dengang var han et stort navn, siger Scaloni ifølge AFP.

- Jeg er stolt over at skulle møde ham. Alle ved, hvad han har gjort for fodbolden.

44-årige Lionel Scaloni stoppede sin aktive karriere i 2015, og efter assistentroller efterfølgende hos både Sevilla FC og Argentina blev han i 2018 forfremmet til cheflandstræner for hjemlandet.

Han står nu med ansvaret for at skaffe Argentina det VM-trofæ, landet ikke har vundet siden 1986.

Skal det lykkedes, skal han finde en vej forbi sit rutinerede forbillede på trænerposten. Det ser han dog også udmærkede muligheder for.

- Det (Holland, red.) er ikke så fremragende et hold som tidligere hollandske landshold, men de er meget klare omkring, hvordan de vil spille, siger Scaloni om den kommende modstander.

- Det bliver en fantastisk kamp mellem to historiske nationer.

De to hold tørner sammen 9. december på Lusail Iconic Stadium i Qatar.