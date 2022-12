Argentinsk fan død under VM-fejring

En ung fan på en motorcykel kom ud for en frygtelig ulykke under festlighederne i Argentina

Da Lionel Messi søndag aften løftede VM-trofæet, kunne jublen for alvor bryde ud i Argentina.

Over hele landet har det argentinske folk festet løs siden triumfen.

Men for en enkelt fan fik fejringen en tragisk udgang søndag.

I byen Bahia Blanca tæt ved hovedstaden Buenos Aires døde en 22-årig fan, mens han kørte på sin motorcykel.

Det skriver Daily Mail.

Den unge fan, Sebastian Oscar Maciel, havde et flag bundet rundt om halsen, der blev viklet ind i motorcyklen, mens han kørte.

Flaget strammede til om hans hals, og kort tid efter døde han af iltmangel.

Ifølge det engelske medie har en repræsentant fra det lokale politi kommenteret på hændelsen.

- Manden ser ud til at være død af, at det argentinske flag, som han havde rundt om halsen, blev fanget i et af motorcyklens hjul og kvalte ham ihjel.

- Flere vidner så ham falde til jorden, og at han havde flaget rundt om halsen.

- Undersøgelser pågår stadig, men den umiddelbare hypotese er, at han døde af kvælning, lyder det fra politiet.

Siden VM-sejren over Frankrig har Argentina været på den anden ende.

Natten til tirsdag dansk tid ankom Lionel Messi og holdkammeraterne til Buenos Aires, hvor de blev fejret.

Tirsdag var der dømt busparade i hovedstaden.

Folk løb i gaderne og besteg lastbiler, vejskilte og lygtepæle for at få et glimt af den bus, der fragtede Lionel Messi og holdkammeraterne rundt. Videoer på sociale medier viser, hvordan mennesker forsøgte at springe ned i den åbne bus og det var ikke alle, der ramte plet.

Til sidst måtte busparaden afbrydes og spillerne blev i stedet hentet i helikopter.