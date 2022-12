Avis: Stor splittelse på Tysklands landshold

VM blev en gigantisk skuffelse for Tyskland, der måtte forlade turneringen allerede efter gruppespillet, og nu vælter skeletterne ud af skabet.

Det har været beskrevet, hvordan en protest mod FIFA splittede holdet, og BILD skriver nu også, at holdet under VM stort set blev splittet op i to lejre: En lejr med Bayern München-spillere og en lejr med de øvrige spillere.

Hansi Flick har en fortid i Bayern München, hvor han var cheftræner indtil sidste sommer, og han anklages angiveligt for at foretrække at spille med spillerne, han kender fra den tyske storklub.

Det gik blandt andet udover Manchester City-stjernen Ilkay Gündogan, der måtte spille en anden rolle i de sidste to gruppekampe for at give plads til Bayern München-spilleren Leon Goretzka, skriver BILD.

Den beslutning faldt ikke i god jord hos alle, og ifølge BILD overvejer Gündogan nu selv at stoppe på landsholdet. Samtidig skriver avisen, at både Antonio Rüdiger og Marc-Andre ter Stegen vendte sig mod Hansi Flick efter den beslutning.

Spørgsmålet er, om Hansi Flick får mulighed for at samle det splittede mandskab. Efter nedturen spekuleres der i, om han er på vej ud som tysk landstræner.

Die Mannschaft endte på fire point i en gruppe med Costa Rica, Japan og Spanien, og det var altså ikke nok til at gå videre.

