Balladen fortsætter: Sender stikpille til De Bruyne

De belgiske stjerner har fået en mildt sagt skuffende start på VM, hvor de senest tabte 0-2 til Marokko.

Efter kampen vakte forsvarsspilleren Jan Vertonghen opsigt i et interview.

- Vi skaber ingenting offensivt. Der går rigtig mange ting igennem mit hoved lige nu, men det er nok bedst ikke at sige dem foran et kamera.

- Jeg tror, at vi angriber dårligt, fordi vores offensive spillere er for gamle. Vi skabte ikke nok chancer, siger Benfica-forsvareren ifølge Goal.

Kommentaren kan tolkes som en stikpille til Kevin De Bruyne, der netop udtalte inden VM, at Belgiens chancer for succes var ikkeeksisterende på grund af den fremskredne alder på holdet.

- Vi har ikke en chance. Vi er for gamle, sagde Manchester City-stjernen i et interview med The Guardian, hvilket tilsyneladende er faldet Vertonghen for brystet.

Trods nederlaget til Marokko har Belgien dog stadig mulighed for videre avancement, efter at de noget heldigt slog Canada i den første kamp.

Belgien møder Kroatien i den sidste gruppespilskamp torsdag klokken 16, og her vil en sejr være nok for belgierne.