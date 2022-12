Bekræfter stop efter VM-fiasko

Han havde på forhånd meldt ud, at han ville stoppe efter VM, og det bekræftede den brasilianske landstræner da også efter det knusende nederlag i VM-kvartfinalen

Kvartfinalen blev endestationen for Brasilien, og få timer efter det skuffende nederlag til Kroatien bekræftede den brasilianske landstræner, Tite, det så.

Han stopper.

Det fortæller den 61-årige træner på det efterfølgende pressemøde.

- Tiden vil afgøre mit eftermæle, siger Tite kortfattet om skuffelsen.

Allerede tilbage i februar gjorde Tite det klart, at han efter VM ville stoppe som landstræner efter seks år i jobbet. Dermed kommer beslutningen heller ikke som nogen overraskelse.

Tite trøstede sine spillere efter nederlaget. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Tites højdepunkt kom tilbage i 2019, da de samba-spillende brasilianere vandt Copa America.

VM skulle dog vise sig at være lidt af en forbandelse for Tite, der i 2018 og altså igen fire år senere måtte forlade slutrunden efter et nederlag i kvartfinalen.

Fredag aften var der ellers meget, der tydede på, at Neymar havde gjort det, der skulle til, da han i den forlængede spilletid bragte favoritterne i front.

Men Kroatien fik svaret igen fire minutter før tid, og så skulle det hele afgøres fra straffesparkspletten.

Her var Kroatien skarpest.