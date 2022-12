Bekymringen stiger: Topløs fan risikerer fængsel

Under VM-finalen blev en argentinsk kvinde smidt ud af stadion for at vise bryster. Nu risikerer hun at blive smidt i fængsel

Under VM-finalen søndag aften blev en kvindelig fan så begejstret, at hun flåede blusen af og flashede sin bare overkrop.

Episoden blev fanget på tv-billeder, og kort efter blev hun passet op af stadionvagter, der eskorterede hende ud af Lusail Stadium.

Det var det sidste man så til hende.

Det er strengt forbudt for kvinder, at vise nøgenhed i offentligheden i Qatar.

Derfor frygter man nu, at hun er blevet smidt i fængsel af de qatarske myndigheder, skriver flere medier blandt andet The Sun.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Det er ikke et krav i qatarsk lovgivning, at kvinder skal tildække sig. Dog anbefales det at bære beklædningsgenstande, der som minimum skjuler knæ og skuldre.

Under VM har man dog set adskillige fans med meget lidt tøj på rundt omkring på tilskuerrækkerne, og de er tilsyneladende ikke blevet smidt i fængsel.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Annonce:

Ivana Knöll tiltrak sig masser af opmærksomhed grundet hendes påklædning, der er ildeset i Qatar. Foto: OZAN KOSE/Ritzau Scanpix

Det gælder blandt andet den kroatiske model Ivana Knöll, der har været et stort samtaleemne under VM med sin udfordrende påklædning.

- Jeg er ikke bange for at blive anholdt for at være den, jeg er. Jeg mener ikke, jeg kan skade nogen ved at bære bikini. Hvis det får mig anholdt, så må de bare anholde mig, har Ivana Knöll tidligere sagt.