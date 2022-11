Bendtner advarer: - Vi må ikke ende som dem

Det er nu eller aldrig.

Så enkelt kan det siges. Australien skal besejres, hvis vi vil videre, og hvis vi vil sætte bare et lille præg på det her VM.

Sker det ikke, kommer der til at stå nogle knap så pæne ord fra mig her på Ekstra Bladet. Men lad os ikke gå længere ned ad den vej. For det må ikke ske.

Nu skal vi heller ikke male fanden mere på væggen, selvom jeg godt kan fornemme, at der begynder at være nogen, der tvivler lidt på det danske landshold nu, hvor det kommer ned til den sidste gruppekamp.

Det har også rent spillemæssigt været lidt skuffende, men det er altså ingen katastrofe at tabe 1-2 til Frankrig. Ender vi med fire point i den her gruppe, vil det være, hvad man kunne forvente.

Men det ændrer ikke på, at vi skal steppe op.

Vis jeres høje niveau

Når kampen bliver fløjtet op klokken 16.00, vil jeg se et dansk hold, der er klar. Jeg vil se, at tændingen stråler ud af dem.

Vi taler altså om et dansk landshold, der råder over spillere fra nogle af verdens største klubber. Klubber, der er længder bedre end dem, de australske spillere render rundt i.

Derfor skal danskerne også være dem, der tager fat om kampen fra begyndelsen. De skal vise det niveau, vi ved, de kan have. De må simpelthen ikke falde igennem.

Vi er et bedre hold end Australien på samtlige positioner. Og når vi er det, så vil jeg også se, at vi er det. Det skal være tydeligt fra start til slut.

Sker der, kommer vi også til at vinde den her kamp og gå videre fra puljen. Andet vil ikke give mening for mig.

Det betyder dog ikke, at vi ikke skal passe på.

Vi har i forvejen gang i et mærkeligt VM, hvor det faktisk er få af favoritterne, der reelt har præsteret i alle deres kampe, mens hold som Argentina og Belgien for eksempel er helt væk. Vi må ikke ende som en af dem.

Derfor skal vi også huske, at Australien har alt at spille for. Det kommer vi til at kunne mærke på deres motivation og deres gejst, og det skal vi være klar på.

Vi skal vinde med hovedet og selvfølgelig også være tålmodige, men vi skal også trykke på fra start af. De skal vide, at vi er villige til at gøre alt for, at det er os, der kommer ud som vindere. Det er os, der har kvaliteterne. Ikke dem.

Lad os nu trykke dem i bund fra begyndelsen. Lad os æde dem. Lad os give Australien den følelse, når kampen bliver fløjtet i gang.

Fidus til Wind

Af samme grund har jeg selv lidt en bobler, som jeg håber kommer til at starte inde. Vi står nemlig med en stor udfordring på vores angriberposition, der slet ikke har fungeret indtil videre.

Derfor vil jeg gerne se Jonas Wind starte inde i en 4-3-3-formation. Temaerne i den her kamp bliver nemlig presspillet og bolden på deres banehalvdel, og der kan Wind bruge sin spidskompetence med at holde fast i kuglen.

Det har vi i den grad manglet. Mod Australien skal vi have en boldfast nier som ham, så vi kan få rykket vores spil længere frem, og vi på den måde kan bevare presset så meget, at de får følelsen af, at vi æder dem.

Så blæs til angreb, gutter. Så kommer målene og sejren også.

Min startopstilling:

Kasper Schmeichel - Rasmus Nissen, Joachim Andersen, Viktor Nelsson, Joakim Mæhle - Pierre-Emile Højbjerg, Andreas Christensen, Christian Eriksen - Jesper Lindstrøm, Jonas Wind, Mikkel Damsgaard

God kamp!