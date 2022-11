Bendtner efter dansk VM-chok: - Det er pisseærgerligt!

Thomas Delaneys VM-exit kommer til at gøre ondt på både ham og resten af det danske landshold, mener Nicklas Bendtner

Øv, øv, øv!

Ekstra Bladets VM-ekspert, Nicklas Bendtner, er ikke i tvivl om, at Thomas Delaneys skade og farvel til landsholdslejren i Qatar er et stort tab både på og uden for banen.

- Det er en vigtig spiller, vi mister. Det er der ikke nogen tvivl om. Thomas har været en fast starter på landsholdet i mange år, og det er der en grund til, siger han.

SE OGSÅ: Bendtner giver råd til Delaney

Den tidligere landsholdsbomber har selv spillet sammen med den stærke midtbanespiller, der efter en tackling i tirsdagens VM-åbner mod Tunesien måtte forlade banen.

Nicklas Bendtner er Ekstra Bladets ekspert under VM. Foto: Tariq Mikkel Khan

Bendtner ved derfor også om nogen, hvad det er, det danske landshold mister i spilleren og personen Thomas Delaney.

- Thomas er et meget positivt og hjælpsomt menneske. Han er bare en rigtig god fyr, der er vellidt i hele truppen, og det tror jeg, han er alle de steder, han har været. En kanon gut.

Annonce:

- Mod Tunesien var han også en af dem, der prøvede at sætte sig igennem, så det er et tab, og det er pisseærgerligt.

Samtidig vurderer Ekstra Bladets VM-ekspert også, at Kasper Hjulmand står over en lidt af en udfordring inden lørdagens yderst vigtige opgør mod Frankrig.

45 minutters VM var alt, det blev til for Thomas Delaney. Foto: Lars Poulsen

- På hans position har vi ikke mange, der er som ham i forhold til det defensive. Der er det jo nærmest kun ham og Pierre-Emile (Højbjerg, red.), der har de kompetencer på det niveau.

Det er nemlig spillere som Mathias Jensen, Christian Nørgaard og Daniel Wass, der kan tage over på den centrale midtbane - og de er ikke som Delaney.

- Alternativerne har mere deres forcer med bolden og i det offensive. Så Kasper Hjulmand har pludselig også et problem i forhold til startopstillingen.

- Thomas havde været en sikker starter mod Frankrig, og problemet bliver ikke mindre af, at der stadig er mange spørgsmålstegn i forhold til kampen mod Tunesien, hvor intet rigtig fungerede godt.

Thomas Delaney var voldsomt frustreret, da han gik fra banen mod Tuensien. Han vidste formentlig godt, den var gal. Foto: Lars Poulsen

Annonce:

- Det er spændende, om han tager en Christian Nørgaard eller Mathias Jensen ind som erstatning, eller om han laver om på systemet og i stedet måske tager 'AC' (Andreas Christensen, red.) op på midtbanen.

Nicklas Bendtner sender samtidig en kærlig tanke afsted til sin tidligere holdkammerat, der så voldsomt frustreret ud, da han måtte gå fra banen lige inden pausen.

- Han har det af helvedes til. Det er helt sikkert. Det ville alle have. Det er lidt, som hvis du spurgte mig, hvordan jeg ville have det, hvis man er gået fra sin partner. Man kan ikke have det godt.

- Hans sommerferieplaner skulle ikke starte allerede, og selvom det er en del af gamet, så er VM noget specielt. At han ikke kan være med og repræsentere sit land, det vil gøre ondt i noget tid.

Danmarks vigtige VM-opgør mod Frankrig spilles lørdag klokken 17.00.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bendtners karakterbog: - Dét er jeg ked af

Bendtner: Ryk ham nu, Hjulmand!

VM Manager: Sådan vandt jeg spillet