Bendtner om FCK-drama: - Det er latterligt

Ekstra Bladets VM-ekspert, Nicklas Bendtner, giver ikke meget for Kamil Grabaras efterhånden verdenskendte tweet og kommer selv ind på sine 'beefs' i løbet af karrieren

FCK-drama til en VM-slutrunde er ikke lige, hvad man havde regnet med. Men sådan endte det i weekenden, da den polske keeper Kamil Grabara med et tweet satte ild i det hele og stak til sin holdkammerat Mathew Ryan.

Og det fatter Ekstra Bladets VM-ekspert ikke meget af.

Faktisk har Nicklas Bendtner ikke meget til overs Kamil Grabaras stikpille, der skabte overskrifter verden over.

- Det er jo så latterligt, at jeg næsten ikke ikke har lyst til at sige noget omkring det, lyder den umiddelbare reaktion fra den tidligere landsholdsangriber, der også har en fortid i FC København.

Ekstra Bladets VM-ekspert, Nicklas Bendtner. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Tænkt at gide at gå ind og skrive noget så latterligt og udstille det foran hele verden. Det siger mere om ham end om den anden, fortsætter han.

Det var i weekenden, at Kamil Grabara med et lettere hånende tweet fik FCK-dramaet til at kulminere.

'Det må helt sikkert have været politik', skrev han, efter at Mathew Ryan droppede fælt i Australiens ottendedelsfinale mod Argentina.

Stemningen er ikke ligefrem god mellem Mathew Ryan og Kamil Grabara. Foto: Lars Poulsen

Dermed henviste polakken til Ryans interview med TV 2 Sport, hvor den australske målmand spekulerede i, om han var blevet fravalgt i Superliga-klubben af politiske årsager.

Mathew Ryan sagde efterfølgende, at han ikke var overrasket over sin holdkammerats provokation på det sociale medie.

Men det forhindrer ikke Nicklas Bendtner i at ryste på hovedet.

Indkaldt til møde i Arsenal

Keeper-krigen i FC København får også den tidligere danske landsholdsstjerne til at tænke tilbage på de helt unge dage i Arsenal, hvor han som 16-årig blev indkaldt til et møde med manager Arsene Wenger efter en kontrovers med en af de unge, engelske spillere.

- Jeg bliver kaldt ind på kontoret, hvor Wenger fortæller mig en historie om to af vores nuværende spillere: 'Har du nogensinde lagt mærke til, at de her to spillere hader hinanden mere end noget andet?', spurgte han. Det var Ashley Cole og en anden spiller.

- Jeg svarede, at det havde jeg slet ikke, og så sagde han: 'Nej, det er, fordi de er så professionelle, at udadtil så tror hele verden, at de elsker hinanden'.

Arsene Wenger fik sig en snak med en ung Nicklas Bendtner, som danskeren stadig husker den dag i dag. Foto: Paulo Duarte/Ritzau Scanpix

Nicklas Bendtner forklarer, at det med det samme satte sig i ham.

- Han forklarede mig, at i fodbold skal du ikke kunne lide alle. Men du skal skabe resultater sammen, og derfor skal du respektere hinanden. Det sad ret tungt i mig, og sådan tror jeg, de fleste spillere har det.

Den tidligere angriber forklarer samtidig, at der kun er én spiller, han har haft en ægte 'beef' med i løbet af sin karriere - den efterhånden meget kendte kontrovers mellem ham og Emmanuel Adebayor.

- Han er den eneste, jeg nogensinde har set og ikke kunne lide. Og jeg tror, det samme gælder for ham, siger Bendtner om kontroversen, der endte med, at de to angribere røg i totterne på hinanden.

- De fleste har nok prøvet at møde et menneske før, hvor du bare ikke kan lide deres energi og måde at være på. Sådan havde jeg det med ham. Jeg er ikke så god med mennesker, der kun kan dem selv, kun vil dem selv og kun kan lide sig selv - og sådan var han.

Ekstra Bladets VM-ekspert, Nicklas Bendtner, fortæller om sammenholdet, der er på landsholdet: 'Det er ikke kampene, der binder holdet sammen. Det er alt det, fansene ikke ser,' fortæller han

