Bendtner om VM-drama: - Jeg er i chok

Fra 2-0 til 2-2 på to minutter.

Der var ikke mange - hvis overhovedet nogen - der havde set VM-finalen tage den drejning. Argentina så ud til at cruise mod VM-triumfen, men så dukkede Kylian Mbappé op og scorede to mål på to minutter.

Dermed skal VM-finalen mellem Frankrig og Argentina ud i forlænget spilletid - som er i gang netop nu.

- Jeg er i chok over det her. Wow, lyder den umiddelbare reaktion fra Ekstra Bladets VM-ekspert, Nicklas Bendtner.

Ødelægger Kylian Mbappé mon Messis store drøm? Foto: LEE SMITH/Ritzau Scanpix

Han er dog hurtig til at komme med sin klare mening om Argentina:

- Det er kun sydamerikanske hold, der med ti minutter igen står én mod én nede bagi. Det er så ultra dumt!

- Frankrig har kun hurtige spillere inde, og så skubber Argentina op i stedet for bare at lukke butikken, når de er foran 2-0, lyder det fra en uforstående Nicklas Bendtner.

Alligevel har den tidligere landsholdsangriber fortsat sine penge på Lionel Messi og Argentina.

- Vi burde aldrig være i forlænget spilletid, og Frankrig ser friskere ud.

- Men jeg tror stadig på, at Argentina vinder. De højere magter vil sende Messi op som fodboldguden.