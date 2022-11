Nicklas Bendtner bøjer sig i støvet for Kylian Mbappé, men selvom det ikke blev til danske point mod Frankrig, så forbliver smilet intakt hos Ekstra Bladets VM-ekspert

Forfærdeligt. Direkte forfærdeligt.

DET ER den følelse, som fanen Nicklas sidder med efter den her kamp. Det gør ondt på mig, at vi ikke får noget med. At vi ikke lige holder den hjem og tager det ene point.

Men når jeg tager fodboldbrillerne på og er eksperten Nicklas, så må vi også bare erkende, at Frankrig var det bedre hold.