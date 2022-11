Bendtners klumme: - Jeg er ikke i tvivl

HVIS VI VIL have forhåbninger om at vinde VM - og det har vi med rette - så er den faktisk ikke længere.

Vi skal vinde over Tunesien.

Der er ikke plads til at komme tøvende ud af starthullerne. Vi skal gå til angreb, være offensive og tage styringen på kampen fra starten af.

Det er ikke, fordi vi skal spille med hovedet under armen. Slet ikke. Men jeg vil se et dansk hold, der fra starten viser sig som det overlegne hold på banen.

VI KAN GODT pakke den med, at bolden er rund, væk. Hvis vi vil have noget at sige til en slutrunde og spille med, hvor det er rigtig sjovt, så SKAL vi slå Tunesien.

Vi taler om den nemmeste kamp i puljen. Vi taler om et hold, der ikke har en eneste stjerne. Vi taler om et hold, hvor vi på hver enkelt position er dobbelt så gode som dem.

I kan godt selv se det, ikke?

MEN DERFOR behøver I heller ikke være nervøse ude i stuerne, på arbejdspladserne eller foran storskærmen. For den er helt sikker. Vi slår dem.

Vi er simpelthen for dygtige, og selvom der måske er en lille smule nerver på i den første kamp ved et VM, så er vi stadig alt for gode til ikke at vinde kampen.

Han kan blive nøglen

Spørgsmålet er så bare, hvem der skal gøre det for os.

Jeg har sejlet rundt i den her startopstilling 100 gange, og der er særligt et par positioner, jeg har været i tvivl om. For det handler også om, hvordan vi gerne vil spille mod Tunesien.

ALLIGEVEL ER jeg kommet frem til, at jeg ville stille op i en 3-4-3 med blandt andre Jesper Lindstrøm fra start og Thomas Delaney på bænken, hvis jeg var Kasper Hjulmand. Her er mine 11 startere:

Kasper Schmeichel - Andreas Christensen, Simon Kjær, Joachim Andersen - Rasmus Nissen Kristensen, Pierre-Emile Højbjerg, Christian Eriksen, Joakim Mæhle - Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg, Jesper Lindstrøm

Jeg er vild med Mikkel Damsgaard, og jeg ville gerne have haft ham på venstrekanten i min startellever, hvis han var i topform, men det er han ikke.

DET ER Jesper Lindstrøm derimod. Han kommer med selvtillid fra Bundesligaen, og det er vigtigt. Han har godt nok ikke haft så meget tur i den på landsholdet endnu, men det kunne være en enestående situation, hvis det ændrer sig under VM.

Han er vores mest udfordrende spiller, og jeg tror, han er en af de nøgler, der for alvor kan få målene til at vælte ind for drengene.

OG SELVFØLGELIG skal vores kaptajn, Simon Kjær, spille fra start.

Det kan godt være, at han har været igennem en længere skadesperiode og først på det seneste er begyndt at spille mere kontinuerligt i Milan. Men man skal ikke tage fejl af Simons betydning på landsholdet.

Den er enorm, og den får vi brug for under gruppespillet, når vi skal kæmpe med om førstepladsen.

Så slip tøjlerne, drenge. Gå ud og vis det, vi allerede ved. At I er bedre. Langt bedre. Spil med højt humør. Og vind. Vind stort.

SKER DET, så tror jeg også på, at vi allerede kan begynde at drømme lidt om den førsteplads, der kan gå hen og blive så vigtig. For så har vi for alvor et VM, hvor vi kan få drømmen til at blive til virkelighed.

God kamp!

