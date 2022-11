Bendtners klumme: Sådan stopper vi Frankrigs playboy

Nicklas Bendtner kender Olivier Giroud særdeles godt, og han har planen klar for at stoppe bomberen, der øjner at gøre det onde ved Danmark

Jeg har altid haft et godt venskab med Olivier Giroud.

Han er skidesjov. Virkelig en humørspreder. Vi hyggede os rigtig meget i vores tid sammen i Arsenal.

Vi havde faktisk et kammeratskab i stedet for en rivalisering, selvom vi spillede samme plads, og vi kom bare rigtig godt ud af det med hinanden.

Selvfølgelig var vi begge skuffede, hvis det var den anden, der startede, men det lod vi være helt op til ‘the boss’, Arsene Wenger.

Nicklas Bendtner og Oliver Giroud var konkurrenter i Arsenal, men havde alligevel et godt forhold til hinanden. Foto: Matthew Ashton/Corbis via Getty Images

Uden for banen klikkede vi bare. Vi hyggede os og gik i de samme kredse. En kanon gut - og så kan jeg godt lide, at han har det her playboy-look. Han er en flot fyr. Charmerende.

Men han er ikke bare en pæn og sjov fyr. Han er også brandvarm. Han er hamrende farlig, og det så vi også i Frankrigs første kamp, hvor han scorede to mål og nu er den mest scorende franske landsholdsspiller nogensinde.

Det betyder også, at Danmark skal passe rigtig godt på.

Dét bliver nøglen

Men Giroud kommer ikke til at løbe fra nogen. Han kommer ikke til at drible nogen. Og han kommer formentlig heller ikke til at score uden for feltet.

Derfor er opskriften for Kjær og de andre helt klar i forhold til at stoppe ham. Det handler nemlig om at lukke ned for de to kanter, Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé.

Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, når vi taler om to stjerner, som ud af det blå kan afgøre en kamp på et splitsekund.

Nicklas Bendtner roser sin tidligere holdkammerat, der i Frankrigs første opgør ved VM kom på tavlen to gange. Foto: David Price/Arsenal FC via Getty Images

Men det bliver alligevel nøglen at få lukket de to ned. For uden dem kan Giroud ikke det store. Det er de to, der skal frustreres, når vi har bolden, og så skal Nissen og Mæhle være vågne, når det er Frankrig, der har kuglen.

I den anden ende er der til gengæld muligheder.

Frankrigs svageste punkt er nemlig deres defensiv. Det skal ikke forstås sådan, at de er dårlige defensivt. Vi taler om topspillere hele vejen rundt. De har bare ikke rigtig fået det til at fungere.

Derfor tror jeg også, at Danmark med en god holdindsats kan udnytte den franske defensiv og især det, at Dembelé er lidt opgivende i sit presspil, mens Mbappés presspil er ikkeeksisterende.

Det giver plads til os.

Giv mig vildskab!

Derfor ser jeg også en enormt god mulighed for, at vi kan komme tilbage på sporet. For vi har det godt med at være ‘underdogs’.

Det her landshold har været gode på kuglen mod de lidt mindre hold, men vi har været bedst, når vi har mødt de lidt større hold, hvor vi ikke som udgangspunkt har skullet være spildominerende, men alligevel er endt med at være det.

Men det kræver selvfølgelig en langt bedre samlet indsats end mod Tunesien.

Jeg vil se, at vindermentaliteten skinner ud af os. At vi kommer ud med noget vildskab og vinder vores direkte dueller med overbevisning. Vi skal ikke lade initiativet fra os, fordi vi møder nogle gode spillere.

Der skal lukkes ned for Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Vi skal være boldstyrende og stå langt tættere i kæderne, end tilfældet var mod Tunesien. Sker det, så ser jeg muligheder for et godt resultat.

Og det kan vise sig at blive supervigtigt.

Selv et enkelt point mod Frankrig kan vise sig at være nok til, at en sejr mod Australien sender os videre. Det skal vi have for øje.

Omvendt ville et nederlag mod Frankrig være katastrofalt, hvis Tunesien slår Australien eller omvendt. For så er vi for alvor under pres i en gruppe, hvor vi jo skal være gode nok til at gå videre.

Af samme grund så tror jeg ikke, vi kommer til at se de vilde ændringer i Hjulmands startopstilling.

Ekstra Bladets VM-ekspert, Nicklas Bendtner, vil se mere vildskab fra de danske spillere. Foto: Lars Poulsen

Det bliver formentlig Christian Nørgaard, der erstatter Thomas Delaney på midtbanen. Ellers kan han vælge at sætte Damsgaard på kanten og så smide Eriksen ind på midten. Jeg tror også, han holder fast i Kasper Dolberg til toppen.

Men stod det til mig, skulle posen rystes lidt mere. Jeg ville være lidt mere fræk og have både Mikkel Damsgaard og Jesper Lindstrøm inde fra start. Så har vi nemlig for alvor noget at skyde med offensivt.

Min startopstilling:

Kasper Schmeichel - Andreas Christensen, Simon Kjær, Joachim Andersen - Rasmus Nissen Kristensen, Pierre-Emile Højbjerg, Christian Eriksen, Joakim Mæhle - Andreas Skov Olsen, Jesper Lindstrøm, Mikkel Damsgaard

Jeg tror på det.

God kamp!

