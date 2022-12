Bendtners VM-powerranking: - Elsker ALT ved dem

Der er ingen tvivl om, at de har den rette rutine og en række ældre spillere, der ved, hvad det handler om. Men det var kun med nød og næppe, at de kom videre, og jeg tror simpelthen ikke, at de har stængerne til at kunne hamle op med hold, der er bedre.



Derfor slutter det også her for Kroatiens vedkommende. De har ikke det, som det kræver for at kunne gøre en forskel - og slet ikke i et opgør mod Brasilien.

VM-kvartfinale fredag klokken 16.00 mod Brasilien