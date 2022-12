Benzema med kryptisk melding

Frankrig har spillet sig hele vejen til VM-finalen, og det er endda uden Ballon d'Or-vinderen, Karim Benzema.

Han blev skadet kort inden VM, men blev aldrig erstattet af en anden spiller i den franske trup. Han er kommet tilbage på træningsbanen for Real Madrid igen og kan i teorien være i truppen til VM-finalen, trods franskmændene har klaret sig forbilledet

Fredag aften har han lagt en kryptisk besked op på Instagram.

'Jeg er ikke Interesseret,' skriver superstjernen uden dog at henvise til, hvad han ikke er interesseret i.

Efter semifinale-sejren onsdag over Marokko fik den franske landstræner, Deschamps, flere spørgsmål om netop Benzema.

- Der er meldinger om, at Benzema kunne komme retur til Qatar. For det første, er det sandt? Og er der nogen mulighed for, at du vil kunne bruge ham nogle minutter, hvis du får brug for ham?

Den succesfulde træner var imidlertid meget fåmælt.

- Det spørgsmål ønsker jeg ikke at svare på. Næste spørgsmål. Jeg beklager.